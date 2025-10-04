El Mérida necesita un punto de inflexión

En la primera temporada, el partido fue ante la Balompédica Linense a mediados de febrero. Tras cinco derrotas seguidas, el equipo de Juanma Barrero debía ... ganar para alejarse del descenso. Y lo hizo, tras un discretísimo partido, por la mínima. A partir de ahí, se quedó a dos puntos de la Copa del Rey.

En la segunda, el punto de inflexión fue la noche de Valdebebas. Si el entonces equipo de David Rocha no se hubiera impuesto por la mínima al Castilla, también a mitad de febrero, el Mérida se hubiera quedado a ocho puntos de la salvación. La temporada desembocaría con la salvación en el bolsillo a dos jornadas del final.

El curso pasado fue gracias a un tanto de Juanjo Sánchez en el descuento ante el penúltimo Intercity, a finales de noviembre, para romper la racha de ocho jornadas sin ganar. Tras remontar aquel partido, el equipo de Sergi Guilló acabó jugándose el ascenso a Segunda A en San Sebastián.

Y ahora toca ante el Arenas de Getxo, otra vez en el Romano pero a principios de septiembre. Tras cuatro derrotas seguidas, dos últimos partidos muy deficientes y el cartel de colista empotrado en la frente, el equipo de Fran Beltrán no tiene otra alternativa que la victoria. Jugando bien o mal, mereciéndolo o no, robando o en partido simulado. Es una final en octubre y está obligado a ganarla.

«Hace dos años, en el Marbella, viví una situación parecida entre noviembre y diciembre», hace memoria el técnico emeritense. «Estuvimos siete partidos sin ganar y luego quedamos terceros y ascendimos. Al principio de esa racha, los resultados eran fruto de la mala suerte porque el equipo jugaba pero no ganaba. Y cuando acumulamos una serie de derrotas, el nivel de confianza bajó. Y ya no solo perdías, sino que jugabas mal. Así que lo normal, cuando se viene de este tipo de rachas, es sufrir mucho para ganar el primer partido. Porque hay un momento en el que se tiene miedo a perder. Pero como el resultado en sí no lo podemos controlar, tenemos que centrarnos en hacer las cosas bien para hacer más méritos que el rival».

Pero la categoría es tan perversa que, incluso jugando mejor que el rival, puedes sumar la quinta seguida y que el club se vea obligado a mover ficha. «Hay partidos que se deciden en un balón parado, en un error individual, en la suerte de acertar en área rival… no vamos a jugar noventa minutos como queremos y habrá momentos de sufrir, resistir y competir», explica Beltrán, que vuelve a encarar un partido con todos disponibles.

La situación es tan angustiosa que se desconoce si habrá muchos o pocos cambios de efectivos, si se repetirá el dibujo de la última jornada o de la de hace dos, si… «En los malos momentos la cuestión emocional influye mucho. No tengo la intención de señalar a jugadores, porque el primero que tiene que mejorar soy yo. Nuestra idea no va a cambiar mucho, sino hacer mejor lo que ya estamos haciendo. Nuestras ideas son muy claras, juguemos con cuatro o cinco atrás o juguemos con unos nombres u otros. Tengo que encontrar la selección idónea de jugadores».

Lo de enfrente importa esta jornada un poco menos porque el Mérida, aparte de mirarse el ombligo, no tiene otra alternativa que no sea ganar, juegue ante el Tenerife o ante el Arenas de Getxo, como es el caso. Este recién ascendido que aún no ha ganado a domicilio, viene de imponerse al Unionistas la última semana y con la única baja del mediocampista Adri Verde, sancionado.