El Mérida necesita ganar, ganar o no perder

Si de verdad quiere creerse que puede salir de la depresión de caballo que le consume, el Mérida necesita un triunfo más que el vivir. ... Ganar antes que respirar. Por lo criminal o por lo mafioso. Tras un partido feo, físico, horroroso, de béisbol, ante un equipo de alevines, con la mano, secuestrando a media isla, falseando el acta… co-mo se-a. Porque aunque Ruano exija «mejorar ya que de nada sirve ganar por fortuna», el Mérida necesita ganar aunque sea de chiripa. Después de lo visto en el primer partido de Liga, este equipo no puede ser tan deficiente como para sumar uno de los últimos 24 puntos. No puede ser más futbolístico que de confianza.

Y enfrente se para este domingo un rival directísimo: el colista. El peor equipo del grupo, pero mejor que el Mérida en las últimas ocho jornadas. Y con Juanma Barrero y Sergio Cano enfrente, que conocen a su exequipo hasta por los andares. Así que, con los dedos cruzados, se les espera que vuelvan a hacerle tanto bien como le han hecho en los últimos años.

«Que no», corta tajante Ruano. «Que no. Cuanto antes ganemos, mejor, pero lo que tiene que ser antes es la mejora. De nada sirve ganar por fortuna y seguir siendo un equipo poco solvente en general. Es un camino a muy largo plazo. Si ganamos tendremos tres puntos más, pero necesitamos mejorar para que no sean tres sino 20 puntos más». Y tiene toda la razón el nuevo técnico del Mérida, pero que gane el Mérida como sea.

«Lo que tenemos que hacer es aprender de los errores», continúa explicando. «El pasado solo existe si te condiciona. A mí no me condiciona. Lo que ha pasado de aquí para atrás no va a cambiar mi manera de afrontar el partido. Anímicamente, si dejas que te afecte, te va a afectar. No vamos a ganar nada pensando en los ocho partidos perdidos. Hay que quitarle esa presión al futbolista, porque no te aporta nada pensar en esas derrotas. Y estamos a tiempo. Si nos centramos en el trabajo diario, estamos a tiempo de que el equipo mejore y gane partidos».

Atlético Baleares: Jero; Loren, Raúl González, David Navarro, Alarcón; Jaime Sierra, Nana, Toni Ramón, Shashoua, Pastrana; y David Rodríguez. - Mérida: Palomares; Elo o Dabo, Bonaque, Tomás Bourdal, Raúl Prada; Luis Acosta, Ben Hamed, Busi, Sandoval, Padilla; y Chuma. Árbitro: Álvaro Cánovas García, del comité valenciano.

Estadio y hora: Balear, 12.00.

Viajan todos menos los lesionados Felipe Alfonso, Diego Parras, Lluis Llácer y Álvaro Juan. Sí están Beneit e Ismael Gutiérrez, más los chicos del filial Dabo, Pepe Sainz y Luigi. Así que la duda, dibujo y para cuánto tiempo están los tocados al margen, reside en el lateral derecho: o Bonaque, pero pierdes a tu mejor central, o Dabo, que es más extremo que lateral. O jugar con tres centrales y dos carrileros.

«Yo no le doy mucha importancia a los sistemas», aclara Ruano. «Es más importante saber a qué se juega, generarle hábitos a los futbolistas para que jueguen independientemente de qué sistema utilices. Aunque luego las ausencias te limitan a la hora de tomar decisiones y elegir cómo colocarlos. No obstante, yo no me coloco igual en todas las fases: a lo mejor juego de una manera en campo contrario y de otra en campo propio. Tienen que jugar los mejores que estén y mi trabajo es que esos mejores futbolistas desarrollen el fútbol que yo quiero, aunque estemos bastante limitados».

El Atlético Baleares, que tras conseguir cuatro puntos en dos jornadas se vino goleado y corneado de Valdebebas, recupera al central Juanra, tiene las dudas del guardameta Jero, el lateral Ferroni y el delantero Xisco y las bajas del defensor Jaume y el atacante Jorge. Juanma Barrero, pragmático como pocos, dejó el cariño a un lado y tiró de frialdad para hablar del Mérida. «Siempre es un sitio especial para mí, crecí como futbolista y entrenador allí. Es un equipo físicamente fuerte y con mucha velocidad arriba. Es un buen equipo». Y ya está. Punto. Porque necesitan tanto los dos que lo que menos quieren es hablar. Sino ganar. Co-mo se-a.