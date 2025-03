El Mérida se mira el ombligo

La última vez que el Mérida ganó un partido, Argentina aún no era campeona del mundo. Ha llovido desde aquella noche de El Arcángel. El ... equipo de Juanma Barrero atraviesa su peor racha de la temporada: cuatro derrotas, tres de ellas ligueras. Y este domingo se enfrentará a un partido muy parecido al que le planteó el San Fernando hace siete días: en el Romano, con la imperiosa necesidad de romper la racha y ante un rival con entrenador nuevo que está atravesando su peor momento del curso, al que no le importará hacer lo que sea para rascar al menos un punto. ¿Les suena?

Pero es partido para mirarse más el ombligo que para reparar en el rival. Se fue explicando Juanma Barrero de manera progresiva conforme comparecía en la previa: «Tenemos que tener un ritmo más alto con balón, ser un equipo mucho más agresivo con él. Y cuando tengamos la oportunidad de acelerar, ir para arriba, que es lo que hemos hecho en muchos tramos de competición».

-¿Mantiene que sólo es falta de acierto?

-Es más de que entre la pelota que otra cosa, más de mente. Ante el San Fernando dimos los mejores datos físicos de toda la temporada. Entonces es que estamos corriendo… en demasía tal vez, no con tanto orden. Hemos dejado de hacer algunos pequeños detalles que en otros momentos nos han llevado a ganar partidos, y es cuestión de volver a revisar todo y volverlo a hacer. Esos detallitos son los que marcan el partido.

-¿La semana ha provocado más correcciones para revertir la situación o ha podido provocar más ansiedad por la racha de resultados?

-Yo espero y confío en que no genere ansiedad… Falta de confianza, ninguna. Son 27 puntos, no puede haber falta de confianza cinco puntos por encima del descenso. Éramos un equipo más hecho para estar cerca del descenso, si tenemos falta de confianza sería un problema. No debe ser así: hay que ser atrevidos, a veces hasta irresponsables por exceso de atrevimiento… y eso nos ha llevado a conseguir victorias y estar donde estamos.

Nunca en sus dos etapas como entrenador del Mérida había perdido tanto y tan de seguido Juanma Barrero, que espera que su equipo apriete desde el principio, que no deje los deberes para el final. «¿Si me espero al Sanse como el otro día el San Fernando? No sé cómo van a plantear el partido, si con defensa de cinco como el otro día ante el Córdoba o volviendo a lo de antes. Entiendo que querrán hacer un partido parecido a este. La idea del nuevo entrenador será reducir daños y goles y ser más sólidos, que lo habían perdido», teoriza Juanma Barrero. Los madrileños salieron el pasado sábado de una racha de seis derrotas seguida empatándole al Córdoba a cero en Matapiñonera.

La gran duda en el Mérida es quién suplirá a Acosta en la sala de máquinas. No será Kamal, el único con molestias y que se caerá por tanto de la convocatoria esta semana. Todo apunta a Bonaque, aunque también guarda sus opciones Meléndez y que le acompañe en la medular Dani Lorenzo. Las otras dos dudas, menos importantes, serán si Akito retomará la titularidad por banda izquierda y si el acompañante de Carlos Cinta será Pla o Chuma. La gran noticia del partido es que, para la segunda parte, el cuerpo técnico contará con pesos pesados como Copete, Sandoval, Dani Lorenzo, Chuma o Pla para darle otra forma a lo que se esté viendo. Necesita de todos y, sobre todo, de volver a hacer lo que hicieron no hace mucho.