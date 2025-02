El Mérida se mete en un gran problema

En lugar de resurgir… el Mérida cavó su pozo unos metros más. Y lo cavó desde el principio, porque el arranque del partido no fue propio de un equipo que venía de dónde venía. De hecho, en la segunda parte, con uno menos, por debajo ... en el marcador y la confianza por los suelos, le echó más «carácter» que en la primera, con once sobre el campo y empatando.

Si al principio del curso le salía todo porque andaba sobrado de confianza, ahora no le sale absolutamente nada porque la tiene a cero. Y más que las cuatro derrotas seguidas, el problema son las sensaciones y lo que viene: Córdoba, Murcia, Atlético B e Ibiza. Porque entre unos factores y otros, el equipo está para muy poquita cosa. De hecho, la imagen de Castellón es de Goya comparada con la de la primera parte ante el Antequera.

Hasta que Chuma empezó a encararse y pegarse hasta con su sombra en el 35', el partido perpetrado por el Mérida fue una película de terror para su gente. No consiguió de inicio meter al Antequera en su campo, se pasó más tiempo corriendo detrás del balón que con él, le expulsaron a Bonaque con roja directa en el 20', le hicieron la misma jugada que la expulsión en el 0-1 de Luismi Redondo, escuchó los primeros pitos de la temporada desde la grada y vivió su peor momento de confianza y de ansiedad de lo que llevamos de temporada. Un combo que acabó deprimiendo y rompiendo al equipo.

Mérida AD Juan Palomares; Felipe Alfonso, Bonaque, Tomás Bourdal (Pepe Sainz, 85'), Raúl Prada; Luis Acosta, Beneit, Escardó (Ismael Gutiérrez, 53'); Busi, Akito (Jorge Padilla, 62') y Chuma. 0 - 1 Antequera Eric Puerto; David Rodríguez, Fomeyen, Humanes, Fermín Ruiz; Marcelo (Nacho País, 46'); Chema Núñez (Destiny, 63'), Luismi Redondo (Rubén Solano, 76'), Loren Burón (César Sousa, 63'), Ale Marín (Joel, 76'); y Ale García. Goles: 0-1, Min. 24: Luismi Redondo.

Árbitro: Fernando Bueno Prieto, del comité madrileño. Expulsó con roja directa al emeritense Bonaque (20'). Además, vieron amarilla Raúl Prada, Ismael Gutiérrez, Palomares y Tomás Bourdal por el Mérida y Loren Burón, Luismi Redondo, Destiny, César Sousa y Nacho País por el Antequera.

Incidencias: Alrededor de 2.400 espectadores en el estadio Romano José Fouto.

Y no fue ni por no correr ni por falta de actitud. Fue simplemente porque ahora mismo el equipo no está, porque ahora mismo no le llega para nada. No es capaz ni de defender medianamente bien (Bonaque no es el mismo sin Nacho González y Felipe Alfonso se ha empequeñecido en las últimas jornadas), ni de armar una simple jugada con criterio en el medio campo (Acosta está nervioso con balón y Beneit no se ha encontrado aún), ni de presionar todos juntos como un equipo (cada uno hace la guerra por su cuenta, lo que desquicia sobremanera a Chuma, que no para de pedirles a sus compañeros –veinte metros por detrás- que le acompañen en el esfuerzo).

De tanto tocar y tocar, el Antequera cansó muy pronto al Mérida, que no paraba de correr de un sitio a otro para nada. Y en una de esas jugadas, encontró un agujero enorme por el pasillo de seguridad que acabó con Bonaque desbaratando un mano a mano claro con Palomares. Expulsión y a jugar con uno menos 70 minutos de partido. Y cuatro minutos después, otra vez el Antequera perforó otro agujero por el mismo pasillo de seguridad que esta vez acabó en gol de Luismi Redondo. A estas alturas, Acosta ya se había plantado en el eje de la zaga y ahí se quedó todo el partido.

Lo único que levantó a la grada de sus asientos, muy desenganchada de su equipo desde el minuto uno, fue una doble trifulca de Chuma que la puso contra el árbitro y el rival. Y solo así, con garra y empuje, medio terminó el Mérida salvando la honra en los últimos minutos del primer tiempo. Porque antes de eso, todo estaba siendo tan frío como duro.

La segunda parte fue diferente. Al menos por 'carácter', el Mérida parecía jugar con uno más que el Antequera. De hecho, pisó más el área y creó muchas más ocasiones que en el primer periodo. Pero a los espacios, se notaba que el Antequera podía sentenciar el partido en cualquier momento. Tuvo unas cuantas para ello. No lo logró porque el Mérida ahora sí apretó, en todos los duelos individuales. Pero lo entendió tarde. Tampoco entendió que su hombre más desequilibrante, Akito, estuviera desaparecido todo el partido porque nadie era capaz de jugarle al espacio al japonés.

No solo tiene que trabajar mucho más, sino resetearse y empezar de cero, porque la ansiedad y la desconfianza que corroe ahora mismo al equipo le tiene bajo mínimos en resultados e imagen. Y eso es un problema.