El Mérida invierte en otra apuesta de futuro

Rodrigo Pereira (Barreiro, Portugal, 2003) es la tercera marca de BIA en el nuevo proyecto del Mérida. El guardameta húngaro Adrián Csenterics, el ... mediocampista alemán Benny Dibrani y ahora el delantero luso Rodrigo Pereira, todos ellos sub-23 y todos ellos apuestas de la dirección deportiva. Si Csenterics es cedido con opción de compra, Pereira es traspasado y con contrato para los próximos dos años.

El delantero que cierra la zona de arriba llega procedente del Académico Viseu, de la Segunda División lusa, con el que ha debutado en este arranque de temporada jugando 28 minutos hace dos semanas. La temporada pasada jugó cedido en el Belenense de la Tercera donde anotó doce goles y dio dos asistencias. Se formó en la cantera del Benfica y ha sido internacional con la selección sub-20 de Portugal. «Se trata de un delantero con gran envergadura, con gran olfato goleador y un trabajo incansable», lo define el club emeritense.

Rodrigo Pereira ya se encuentra en Mérida entrenando con sus nuevos compañeros, por lo que estará disponible en el debut del equipo de Fran Beltrán el próximo sábado ante el Barakaldo (19.30 horas). Le tocará ahora luchar por la titularidad como hombre más adelantado junto a Álvaro García y a Juan Artola.