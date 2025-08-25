HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este lunes 25 de agosto en Extremadura?
Rodrigo Pereira ya posa en el Romano como nuevo futbolista del Mérida. Mérida AD
Primera RFEF

El Mérida invierte en otra apuesta de futuro

Firma para las dos próximas temporadas al delantero luso Rodrigo Pereira, jugador sub-23 que viene de debutar en la Segunda portuguesa

R. P.

Mérida

Lunes, 25 de agosto 2025, 21:39

Rodrigo Pereira (Barreiro, Portugal, 2003) es la tercera marca de BIA en el nuevo proyecto del Mérida. El guardameta húngaro Adrián Csenterics, el ... mediocampista alemán Benny Dibrani y ahora el delantero luso Rodrigo Pereira, todos ellos sub-23 y todos ellos apuestas de la dirección deportiva. Si Csenterics es cedido con opción de compra, Pereira es traspasado y con contrato para los próximos dos años.

