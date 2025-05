El Mérida se exige parecerse al Mérida

R. P. Mérida Viernes, 31 de enero 2025, 22:12 Comenta Compartir

«En Ibiza me sentí como un equipo pequeño que visita el Camp Nou o el Bernabéu. Esa sensación llegué a tener desde el banquillo. ... Y eso no puede pasar, no podemos ser tan irreconocibles. Nos podremos equivocar, pero siempre valientes y fieles a nosotros mismos». Así zanjó Sergi Guilló, técnico del Mérida, lo que quiere de su equipo este sábado en la visita a la Ciudad Deportiva del Betis. Porque aunque encadene una vuelta sin ganar a domicilio, la igualdad de la categoría te puede llevar al lado de la derrota o al lado de la victoria… pero el equipo no se puede permitir la pobre imagen de Ibiza, o Valdebebas, o Sevilla.

«Tenemos que centrarnos en nosotros», continuó Guilló. «De la situación que tenemos fuera de casa se sale mentalizándose de que tenemos otra oportunidad. El otro día hicimos muchas cosas mal porque no fuimos nosotros: nos amedrentamos, no jugamos a lo que somos, no asumimos riesgos ni tuvimos control de balón. Para esta jornada tenemos muy claro lo que tenemos que hacer. Y pienso de verdad que vamos a hacer un gran partido». Enfrente espera uno de los equipos con más talento individual de la categoría pero que atraviesa una de las peores rachas del grupo: el Betis Deportivo tan solo ha sumado 5 de los últimos 24 puntos posibles. Aun así es cuarto en la tabla, para que se hagan una idea del inicio de campeonato que se marcó el equipo de Arzu. «Lo que le está pasando es que hay jugadores que están yendo con el primer equipo, que están teniendo lesiones y que la categoría es superigualada. Es raro que nadie pase por un bajón. Pero tienen un equipazo, con jugadores de élite y diferenciales, y espero que el primer equipo se lleve a todos los que pueda». «Es que la situación nos está dificultando mucho el día a día», reconoce el técnico verdiblanco, pendiente una semana más de a quiénes se llevará Manuel Pellegrini para jugar el domingo ante el Athletic de Bilbao en el Villamarín. Además, no podrá contar Arzu con el sancionado Mendy ni con los lesionados Pablo Bustos, Lucas Alcázar y Pleguezuelo. «El partido es ante un rival directo, que maneja muy bien las fases del juego y con las ideas muy claras», opinó Arzu del conjunto emeritense. Betis Deportivo: Guillherme; Zidane, Kohon, Sergio Arribas, Javi Encuentra; Guirao, Mateo Flores, Dani Pérez, Pablo García; Faye y Destiny. - Mérida: Palomares; Felipe Alfonso, Luis Pareja, Ismael Athuman, Nil Jiménez; Saúl del Cerro, Pablo Ganet, Beneit; Doncel, Liberto Beltrán y Javi Eslava. Árbitro: Jorge Díaz Escudero, del comité murciano.

Estadio y hora: Ciudad Deportiva Luis del Sol, 16.00. Si el Mérida es capaz de volver a ganar este sábado lejos del Romano, superaría al Betis Deportivo en la tabla. «Los empates fuera de casa son muy importantes, porque son los que te hacen mantenerte donde estás. En nuestra mala racha se empató mucho y esos puntos son los que nos están permitiendo estar ahí arriba». Regresa de su partido de sanción Raúl Beneit y Sergi Guilló ha metido en convocatoria a los dos cedidos sub-23 recién llegados: el delantero luso Herculano Nabian y el mediocampista brasileño Miguel Carvalho. Porque siguen siendo baja una jornada más los lesionados Juanjo Sánchez, Mizzian y Miki Muñoz. Los dos últimos tienen pruebas el próximo lunes y el cuerpo técnico espera tenerlos para el fin de semana que viene y Juanjo Sánchez volverá a someterse a una resonancia el 10 de febrero, por lo que aún le quedan varias semanas para regresar. «Lógicamente algo hay que tocar y que cambiar para conseguir resultados fuera de casa, y en eso estamos. Tengo claro lo que voy a hacer y creo que hemos dado con las claves para que se vea un buen Mérida a domicilio», apuntilló Guilló. Por eso, más de 150 emeritenses estarán en las gradas de la Ciudad Deportiva Luis Del Sol para comprobar que sí, que esta vez va a ser la buena. Herculano y Carvalho, otros dos sub-23 cedidos El Mérida cierra el mercado de invierno con dos nuevas cesiones: se trata del delantero luso Herculano Bucancil Nabien (Bissau, 2004) y del mediocampista brasileño Miguel Carvalho (Curvelo, 2005), que llegaron este viernes a tiempo para estrenarse en una convocatoria del equipo. Miguel Carvalho, que ha jugado esta primera vuelta en Segunda RFEF en el filial del Espanyol, donde se ha formado estas últimas temporadas, estará cedido en el Romano por el Al Qadsiah saudí, con el que ha firmado en este mercado y en el que recalará la próxima temporada. Este mediocampista ofensivo tiene nacionalidad española y es fijo en las convocatorias de las inferiores de la selección española. Por su parte, Herculano Nabian viene cedido del Empoli italiano, con opción de compra por parte de la entidad emeritense. Se trata de un delantero «potente, rápido y habilidoso» que ha jugado la primera vuelta de la temporada en el Uniao Leiria, de la Segunda División portuguesa, y con pasado en el Vitoria de Guimaraes y Os Beleneses. También es internacional en las categorías inferiores de la selección portuguesa.

