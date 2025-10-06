El Mérida estrena este martes campo de entrenamiento

En principio, se iba a comenzar la semana en el estadio Romano. Pero el césped de los Campos de la Federación ha mejorado ... tanto en los últimos días que el Mérida ha decidido no esperar más: el equipo de Fran Beltrán estrenará por fin su nuevo campo de entrenamiento este martes. Aunque posiblemente no esté para utilizarlo en toda su extensión, el cuerpo técnico se aclimatará a las zonas que mejor estén para empezar a preparar la visita a Salamanca del próximo sábado.

Debido a un problema de riego sufrido este verano, el traslado a la nueva superficie se ha demorado casi dos meses más de lo previsto. Pero por fin el equipo estrenará nueva normalidad y el estadio comenzará a reservarse para los días de partido, para que el terreno de juego presente el espléndido aspecto que exhibió el pasado domingo.

Nuevo campo y también primer desplazamiento de la temporada organizado por el club: el Mérida dispondrá de autobuses al precio de 21 euros para los aficionados que quieran acompañar al equipo a Salamanca para el duelo ante Unionistas (18.00 horas). Hasta el viernes, el precio de las entradas para los adultos será de 15 euros. En taquillas el día de partido costarán 20 euros.