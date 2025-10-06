HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

El campo de la Federación antes de que se iniciara su puesta a punto. J. M. Romero
Primera RFEF

El Mérida estrena este martes campo de entrenamiento

Dos meses después de lo previsto, el equipo de Fran Beltrán se ejercitará este martes en el nuevo césped natural de los Campos de la Federación

R. P.

Mérida

Lunes, 6 de octubre 2025, 21:10

Comenta

En principio, se iba a comenzar la semana en el estadio Romano. Pero el césped de los Campos de la Federación ha mejorado ... tanto en los últimos días que el Mérida ha decidido no esperar más: el equipo de Fran Beltrán estrenará por fin su nuevo campo de entrenamiento este martes. Aunque posiblemente no esté para utilizarlo en toda su extensión, el cuerpo técnico se aclimatará a las zonas que mejor estén para empezar a preparar la visita a Salamanca del próximo sábado.

