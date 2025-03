Mérida, el equipo que no firma empates

R. P. Mérida Sábado, 14 de septiembre 2024, 12:54 | Actualizado 13:04h. Comenta Compartir

Si te toca ir en las últimas jornadas y necesitas imperiosamente ganar para no bajar o subir, pues entonces sí. Pero por lo general, ir a buscar un empate a La Condomina no es descabellado. Por el escenario y por el rival que aguarda enfrente. Y sin embargo no está ahora mismo este Mérida de Sergi Guilló para metas tan básicas. «Jamás firmaremos un empate. Lo digo en serio», recalca el técnico emeritense. Su equipo es líder, juega bien y no tiene mucho que perder.

«Jamás plantearé un partido para ir a conseguir un empate, o dejar que pasen los minutos para ver qué pasa. Nosotros vamos a ir a buscar la victoria desde el inicio. Es mi forma de entender el fútbol», continúa Guilló. «Todos los equipos tienen sus deficiencias y es tarea nuestra buscarlas y analizarlas durante la semana para ver por dónde le podemos atacar, favoreciendo el estado de forma de nuestros jugadores, que están pasando por un buen momento».

En definitiva, como dijo hace justo una semana: creerse que lo de ahora debe ser lo normal. «Yo no me siento a día de hoy inferior al Murcia. A ver… están más preparados que nosotros para cotas más altas, porque nosotros de momento vamos paso a paso, que es lo que nos marcará el objetivo final. Pero por el nivel de nuestra plantilla ya hemos demostrado que tenemos que ir a ganar a cualquier campo. Va a ser muy difícil porque el Murcia, junto al Ibiza y el Ceuta, tienen la mejor plantilla del grupo, pero nosotros debemos ser capaces de competir ante cualquiera desde el conjunto. Y ahora mismo estamos a un nivel para poder llevar a cabo eso. No sé qué resultado sacaremos, pero estoy convencido de que vamos a hacer un buen partido».

Además, que el rival no planteará un partido como el que planteó el Algeciras hace una semana. «Yo espero a un Murcia que me presione alto, que quiera ser protagonista y dominador». Lo mismo pretendía el Algeciras la jornada pasada hasta que el Mérida le retrasó la posición. «Sabemos contrarrestar la presión que nos harán, qué hacer para tener balón y llegar a zonas para crearles peligro. Ojalá seamos capaces de hundirlos y meterlos en su campo. Va a ser más complicado por el escenario del partido. Porque a ellos también les va a beneficiar que nosotros vayamos a buscarlos. No tengo miedo a que eso suceda porque estamos preparados para saber cómo atacar y cómo defender».

Lo dice un técnico que conoce extremadamente bien la casa pimentonera: se rompió las dos rodillas en su etapa como jugador y subió el primer año y a punto estuvo de hacerlo al siguiente en su etapa como segundo técnico. «Es un ambiente que si las cosas van bien, te ayudan mucho; pero que si vas perdiendo o no estás jugando bien, aprieta. A los jugadores jóvenes eso le pesa más que a los veteranos, por eso el club ha ido haciendo últimamente plantillas más veteranas que sepan aguantar. Están empezando a dominar estos factores. Los fichajes de este año son futbolistas con renombres o que vienen de categorías superiores».

El Real Murcia ha ganado los dos partidos que hasta la fecha ha disputado a domicilio (Sevilla Atlético y Alcoyano) y ha perdido el único que jugó en casa (por la mínima ante el Yeclano). Con un punto menos en la tabla, desde Murcia creen que es el momento idóneo para dar el salto al fútbol profesional, de ahí que hayan apostado nuevamente a conjuntar una plantilla completísima. Los lidera Fran Fernández, quien ascendió con el Alcorcón a Segunda A en 2023 y ha dirigido a equipos como el Almería o Tenerife en el fútbol profesional.

Fran Fernández cuenta con la única baja del mediocampista Isi Gómez. Por su parte, Sergi Guilló seguirá sin poder alinear a Álvaro Juan y Miki Muñoz. Por lo que no se esperan grandes novedades en el 'once' que ha venido ganando y gustando las últimas jornadas.

Murcia Gazzaniga; David Vicente, Alberto González, Antxón Jaso, Cadete; Pablo Larrea, Yriarte, Juan Carlos Real, Loren Burón; Pedro Benito y Carrillo. - Mérida Palomares; Felipe Alfonso, Bonaque, Falcón, Climent; Raúl Beneit, Juanjo Sánchez, Busi; Liberto Beltrán, Carlos Doncel y Javi Eslava. Árbitro: Juan Manuel Gordillo Escamilla, del comité valenciano.

Estadio y hora: Enrique Roca (12.00).