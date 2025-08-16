El Mérida empieza a tomárselo en serio El equipo de Fran Beltrán consuma su imagen más completa de la pretemporada y gana a domicilio al filial del Betis (1-2) con goles de Martín Solar y Álvaro García

R. P. Sábado, 16 de agosto 2025, 15:47 Comenta Compartir

A los pocos minutos de empatar en Santa Amalia, Fran Beltrán tranquilizó los nervios que intuía que flotarían por el ambiente: «Hoy acaba la pretemporada. A partir de mañana sábado empieza un nuevo periodo de auténtica preparación competitiva para llegar en perfectas condiciones al primer partido de Liga. Si los servicios médicos me dejan, iremos a Sevilla con menos jugadores a sumar más minutos de forma consecutiva. Y si no me dejan, no hay ninguna prisa… pero con Unionistas en el último amistoso de la pretemporada ya seremos más fiel a lo que pretendemos durante la temporada». Y el Mérida ganó este sábado 1-2 a un rival de su categoría como el filial del Betis en la Ciudad Deportiva verdiblanca.

Lo hizo en un partido a puerta cerrada que nadie vio, salvo los propios protagonistas. Y así llegó la primera victoria importante del conjunto emeritense esta pretemporada. Fran Beltrán se lo tomó en serio y el equipo le respondió, no solo por el resultado, sino sobre todo por las sensaciones que dejó, a pesar de no poder contar aún con Felipe Alfonso, Luis Pareja y Carlos Doncel, que viajó pero no jugó por precaución tras su susto del viernes en Santa Amalia. Además, Jacobo Martí entró al partido tras el descanso y lo abandonó a los 17 minutos por molestias «y para no arriesgar», confirmó Beltrán tras el amistoso. «Doncel podía seguir en Santa Amalia y Jacobo podía seguir hoy, pero independientemente de ganar o empatar, estamos dando prioridad al entrenamiento, a la forma física y a que el jugador llegue a muerte al día 31. Independientemente de contra quién juguemos y cuándo, lo primero es lo primero».

El técnico emeritense salió de entrada con Adrián Csenterics bajo palos; Gaizka Martínez y Vergés en los laterales y Javi Lancho y Javi Domínguez por dentro; Víctor Corral de pivote; Martín Solar y Beneit de enganches; Chiqui y Areso por bandas; y Álvaro García en punta. Y así jugó el Mérida, durante la primera parte, sus mejores minutos de la temporada. Se adelantó con tantos de Martín Solar de penalti en el 13' y de Álvaro García en el 36', tras empujar una jugada que peleó y puso atrás Raúl Beneit, y encajó de penalti en la última jugada de la primera parte por mediación de Sorroche.

Tras el descanso, los verdiblancos pudieron empatar gracias a otro penalti, pero lo desbarató con una gran parada Adrián Csenterics, que jugó los noventa minutos del penúltimo amistoso del equipo. En esta segunda parte también actuaron Miki Muñoz, Jacobo, Benny y Artola tras el paso por los vestuarios y más tarde salieron Manu Rivas, Capi y los canteranos Mario Martínez y Samu García.

«Hemos hecho un buen partido», valoró Beltrán. «Estaba convencido de que lo íbamos hacer, por las dimensiones del campo y por la propuesta del rival. Ha sido un partido de tú a tú y creo que hemos sido justamente vencedores. Estoy muy contento por el esfuerzo de los chicos en otra semana de carga y con dos partidos. Porque la pretemporada está para probar como estamos probando. Tenemos un modelo definido desde el primer día y todos están contentos con la identidad que estamos construyendo, pero luego el sistema va dependiendo de donde entendamos que los jugadores puedan ser más determinante».

El próximo y último amistoso de pretemporada del Mérida será el viernes que viene (20.00 horas) en Salamanca ante Unionistas, otro contrincante de Primera Federación, y para el que se espera que estén Felipe Alfonso, Luis Pareja y Doncel y darle así más fiabilidad aún a la proyección del equipo antes del debut liguero el último fin de semana de agosto ante el Barakaldo en el Romano.

