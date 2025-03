El Mérida no le empata ni al colista

El Mérida cayó, posiblemente, ante el equipo más flojo de todo el grupo. O sea que… aten cabos ustedes mismos. La situación es más que ... alarmante, más que preocupante, más que triste: un punto de los últimos 27 en juego y, lo más grave, con la sensación de que el equipo no mejora. La imagen de la derrota ante el Murcia, por ejemplo, fue caviar en comparación con estas últimas dos. Comprensible por un lado ante el Ibiza; pero incomprensible por el otro ante el colista. Con muy pero que muy poquito, el Atlético Baleares le hizo gol. Y siendo el Atlético Baleares el equipo más goleado de todo el grupo, secó con éxito cualquier ataque emeritense. Lo más peligroso del equipo de Ruano fueron dos disparos desde 30 metros de Padilla y Ben Hamed que se estrellaron en el larguero… pero eso: desde 30 metros.

Y no mereció perder el Mérida, pero no hizo mucho más por ganar. En la primera parte fue mucho mejor que su rival; tras el descanso, algo peor; y después del 1-0 fue un ejercicio completo de impotencia y ansiedad convertido en equipo de fútbol. Ni aún con los cambios, casi todos ellos llegados este verano para liderar al equipo, el Mérida tuvo respuestas al tanto de David Rodríguez. Por eso este grupo necesita una victoria como sea, porque se antoja la única manera para que deje de dar una imagen tan mustia.

Aunque no se marcó un buen partido el Mérida, sí dio la sensación de tener el encuentro controlado casi en todo momento. Sobre todo en la primera mitad. Dos largueros, el portero rival sacando sobre la línea un buen remate tras saque de esquina, un disparo desde dentro del área Sandoval que se fue algo desviado, Palomares de mero espectador, llevando por completo el peso y el dominio de partido… pero también hay que subrayar que enfrente tenía a uno de los equipos más débiles ante el que se haya enfrentado en el último año y medio. Si Juanma Barrero consigue salvar a este equipo, sumaría su tercer milagro consecutivo en tres temporadas. El Atlético Baleares se limitó a resistir todo lo que pudo, aprovechó su momento en el partido y su única oportunidad clara y luego bordó el otro fútbol en el tramo final para que no se jugara más.

Atlético Baleares: Jero; Raúl González, David Navarro, Ofoli; Armando Shashuoa (Villapalos, 90'), Nana, Toni Ramón, Pastrana (Jaime Sierra, 82'), Roberto Alarcón (Javi Moreno, 90'); David Ortega (Fornies, 65') y David Rodríguez (Juanra, 90'). 1 - 0 Mérida AD: Palomares; Dabo, Bonaque, Tomás Bourdal, Raúl Prada; Luis Acosta (Ismael Gutiérrez, 73'), Ben Hamed, Busi (Beneit, 62'), Sandoval (Akito, 73'), Padilla (Escardó, 73'); y Chuma (Elejalde, 62'). Gol: 1-0: min. 67, David Rodríguez.

Árbitro: Álvaro Cánovas García-Villarrubia, del comité valenciano. Amonestó a los locales Pastrana, David Navarro y Toni Ramón y a los emeritenses Chuma, Acosta, Busi y Akito.

Incidencias: Alrededor de 1.500 espectadores en el Estadio Balear.

A diferencia del 'once' que cayó ante el Ibiza hace una semana, la única novedad fue la entrada en el lateral derecho de Dabo, que completó un partido muy correcto. A la espera de saber cuántos jugadores están para salir de inicio y cuántos para jugar los últimos minutos, aglutinó Ruano en el banquillo a nombres como Elejalde, Akito, Escardó, Beneit o Isma Gutiérrez. Y a pesar de tanto nombre importante en el banco, la primera parte fue para ser optimistas: el Atlético Baleares estuvo siempre muy lejos de poder hacerle ni tan siquiera cosquillas al conjunto emeritense.

Pero tras el descanso todo cambió. El partido giró y mientras que los locales empezaron a acercarse a su momento, el Mérida no se percató de que ya no estaba tan tranquilo en el partido. Se dio cuenta Ruano, que intentó meterle otra electricidad al partido con las entradas de Elejalde y Beneit por Chuma y Busi. Pero cinco minutos después del cambio, con el Mérida jugando en campo contrario, una pérdida de balón desembocó en un balón en largo. David Rodríguez parecía en claro fuera de juego, pero luego no fue contundente Bourdal en la defensa de ese regate y, en el mano a mano, el delantero balear batía a Palomares en su único disparo a puerta de todo el partido.

A partir de ahí, y a pesar de las entradas de Akito, Escardó e Isma Gutiérrez, no pasó nada más. El Atlético Baleares decidió que no se iba a jugar más y el Mérida, con su depresión y tristeza a cuesta, dijo que 'vale', que no está ahora mismo ni para puntuarle al colista.