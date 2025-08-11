El Mérida elige a Capi para competir con Beneit y Doncel

R. P. Mérida Lunes, 11 de agosto 2025, 21:21 Comenta Compartir

De los cuatro futbolistas que le quedaba por fichar a la dirección deportiva del Mérida, el primero en llegar ha sido un jugador de penúltima línea para competir con Doncel, Beneit y Martín Solar. Más con los dos primeros que con el último, que será el encargado de hilar el mediocentro con el mediapunta. Se trata de Miguel Jiménez Capitas (Mairena de Alcor, Sevilla, 2002), que viene de jugar esta última temporada 33 partidos (21 como titular) y marcó dos goles en el Alcorcón de Primera Federación.

'Capi' se formó en la cantera del Sevilla, a la que accedió en el verano de 2017 en etapa juvenil. Ya en su filial fue titular durante tres temporadas tanto el año de Primera Federación como los dos años de Segunda. E incluso llegó a estar en dinámica de primer equipo en su último curso en Nervión, aunque sin llegar a debutar. «Es aún joven y tiene proyección», explican desde las oficinas del Romano el por qué de su fichaje.

El mediocampista sevillano ya se encuentra en Mérida y entrará en dinámica del equipo de Fran Beltrán este mismo martes. «Tengo ganas de empezar ya. He jugado aquí como visitante y será un gusto hacerlo como local. Mi objetivo es seguir creciendo y este es un gran salto para mí. Me considero un futbolista comprometido, al servicio del equipo, que deja todo en el campo, con último pase y rapidez», fueron las primeras declaraciones del nuevo jugador del Mérida minutos después de firmar su contrato.

Con la llegada de Capi, la plantilla cuenta con un total de 19 efectivos, 16 de ellos con fichas senior. Faltarían por llegar tres jugadores más, dos de ellos mayores de 23 años: un portero, un jugador de banda