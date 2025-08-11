HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este lunes 11 de agosto en Extremadura?
Miguel Jiménez «Capi» junto al escudo del Mérida. AD Mérida
Primera RFEF

El Mérida elige a Capi para competir con Beneit y Doncel

El mediapunta andaluz, formado en la cantera del Sevilla, viene de jugar 33 partidos y marcar dos goles esta última temporada con el Alcorcón

R. P.

Mérida

Lunes, 11 de agosto 2025, 21:21

De los cuatro futbolistas que le quedaba por fichar a la dirección deportiva del Mérida, el primero en llegar ha sido un jugador de penúltima línea para competir con Doncel, Beneit y Martín Solar. Más con los dos primeros que con el último, que será el encargado de hilar el mediocentro con el mediapunta. Se trata de Miguel Jiménez Capitas (Mairena de Alcor, Sevilla, 2002), que viene de jugar esta última temporada 33 partidos (21 como titular) y marcó dos goles en el Alcorcón de Primera Federación.

'Capi' se formó en la cantera del Sevilla, a la que accedió en el verano de 2017 en etapa juvenil. Ya en su filial fue titular durante tres temporadas tanto el año de Primera Federación como los dos años de Segunda. E incluso llegó a estar en dinámica de primer equipo en su último curso en Nervión, aunque sin llegar a debutar. «Es aún joven y tiene proyección», explican desde las oficinas del Romano el por qué de su fichaje.

El mediocampista sevillano ya se encuentra en Mérida y entrará en dinámica del equipo de Fran Beltrán este mismo martes. «Tengo ganas de empezar ya. He jugado aquí como visitante y será un gusto hacerlo como local. Mi objetivo es seguir creciendo y este es un gran salto para mí. Me considero un futbolista comprometido, al servicio del equipo, que deja todo en el campo, con último pase y rapidez», fueron las primeras declaraciones del nuevo jugador del Mérida minutos después de firmar su contrato.

Con la llegada de Capi, la plantilla cuenta con un total de 19 efectivos, 16 de ellos con fichas senior. Faltarían por llegar tres jugadores más, dos de ellos mayores de 23 años: un portero, un jugador de banda

Publicidad

Top 50
  1. 1 Soraya Arnelas revela su rincón secreto para escapar del calor y presume de la gastronomía local de Extremadura
  2. 2 Extinguen el incendio de Las Vaguadas que deja tres heridos y dos coches y un camión de bomberos quemado
  3. 3 Detenido un menor de 16 años en Plasencia tras estrellar el coche de su padre y abandonarlo en un puente
  4. 4 Aparecen sanos los dos menores que se escaparon de un centro de acogida de Olivenza
  5. 5 La contundente frase con la que Hiba Abouk define su experiencia en Cáceres
  6. 6 Dos falsos policías tirotean a unos turistas franceses tras pararlos en una autovía para pedirles dinero
  7. 7 Detienen a un hombre por agredir sexualmente a una chica en el parque de las siete sillas de Mérida
  8. 8

    Plasencia, la ciudad que arde de madrugada
  9. 9 Aparecen sanos los dos menores que se escaparon de un centro de acogida de Olivenza
  10. 10

    El hostelero cacereño Emilio Rey se vuelve a vestir de torero

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Mérida elige a Capi para competir con Beneit y Doncel

El Mérida elige a Capi para competir con Beneit y Doncel