Al Mérida le hacen la cruz

Ruano: «El equipo ha pegado un cambio importante»

El Mérida realizó el mejor partido desde la llegada de Ruano… pero el equipo volvió a perder en el Romano. «Se nos ha quedado cara de tontos», comenzó el técnico del Mérida su comparecencia. «Pero el equipo ha pegado un cambio muy importante. Hemos hecho una gran primera parte ante un gran equipo. En el primer tiempo ha sido determinante su calidad. Hemos tenido más ocasiones que ellos. En el segundo tiempo ellos han renunciado a atacar y ahí es verdad que nos ha faltado algo más. El punto hubiera sido lo más justo. A los jugadores no les podemos exigir más: es una pena que su trabajo no haya tenido recompensa. Jugando y compitiendo así es cómo podemos conseguir puntos». Sobre las dos jugadas más polémicas, Ruano tiró de objetividad: «Todas las decisiones arbitrales han ido en contra. No sé si han acertado o no, pero te podían pitar una cosa como la otra. Hemos hecho un penalti muy infantil, pero como otros que no se pitan. Y la jugada del fuera de juego es de VAR, un día te la dan y otro día no».