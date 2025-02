El Mérida cree en público, pero se lamenta en privado

Una cosa es lo que se dice públicamente. «El cambio de actitud de Antequera va a ser un punto importante de aquí a final de ... temporada, aún hay tiempo», dijo este lunes el director general, Alejandro Pérez. «Esta vez hemos estado más cerca de ganar, así que la semana que viene estaremos aún más cerca si cabe. A seguir creyendo y a seguir compitiendo», comentó tras el empate de esta jornada el técnico, David Rocha. «El equipo tiene ganas y compitiendo como en Antequera se nos van a escapar pocos puntos», dijo en su presentación la nueva incorporación, Juanjo Sánchez. «Yo vengo el año pasado de estar a 17 puntos de la salvación con el Ceuta y nosotros ahora estamos a siete. No es un objetivo casi imposible: lo vamos a intentar. Y lo vamos a sacar», anunció Mizzian.

Y otra cosa es el discurso de puertas hacia dentro. El Mérida sabe que no es imposible, pero que lo tiene muy difícil. Tras el 2-2 en El Maulí, el equipo cuenta con una jornada menos y dos puntos más lejos de su objetivo: está a siete. Además, si en los últimos cinco partidos ante rivales de su nivel (Alcoyano, Recreativo Granada, Linares, Atlético B y Antequera) sólo ha logrado sacar cinco de quince puntos posibles, ¿cuáles serán las expectativas en las próximas tres jornadas, que jugará en Valdebebas y ante los dos primeros clasificados, Castellón e Ibiza? El equipo podría salir del mes de febrero muy tocado.

Aún así, el club se agarra a la imagen de Antequera y a las nuevas seis incorporaciones para revertir la grave situación. «La distancia no nos pesa en el ánimo. Quedan dieciséis jornadas y tenemos que afrontar cada partido como una final. Ya no tenemos margen de error: hay que ir a por todos los partidos a ganar, porque si no será difícil», ordena Mohamed Mizzian Salmi (Melilla, 2000), que debutó con gol el pasado domingo. «Yo lo viví el curso pasado en Ceuta: hay que estar unidos, fuertes mentalmente, y mientras todos vayamos a una y rememos por el mismo camino, lo podemos conseguir».

El nuevo delantero del Mérida explicó por qué tardó tanto en firmar por su nuevo club, desde que sonó a finales de diciembre hasta la rúbrica en el penúltimo día de mercado invernal: «Puse todo de mi parte por venir, pero en mi club jugaba todo, era muy importante y no querían que me fuese. Pero entre que he aportado para salir y el Mérida también ha empujado, lo hemos conseguido».

También habló por primera vez la penúltima incorporación, el mediocampista Juanjo Sánchez Romero (Lebrija, 2000): «El míster me pide que hable y comunique durante todo el partido, que pida siempre el balón y que llegue mucho a área. Me adapto a poder jugar con uno o con dos compañeros más en el medio. Además, físicamente estuve casi todo el partido a mi nivel físico habitual. Me encontré con muy buenas sensaciones».