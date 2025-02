El Mérida cree en sus opciones: «Claro que tenemos licencia para soñar»

El aficionado al fútbol siempre tiene la sensación de haber sido feliz, nunca de serlo. Como si disfrutar del camino no fuera cuestión del tiempo presente, sino del tiempo pasado. La afición del Mérida, por ejemplo, disfrutó más el curso de Eloy Jiménez con ... el paso de los años que en aquel final de curso 16-17. Así que Sergi Guilló, ahora, quiere avisar a su grada para que no maldigan dentro de unos años el 'haber estado' y que, simplemente, se dediquen a 'estar'.

Porque el Mérida AD vive el mejor momento de su existencia y la afición del Mérida, uno de los mejores momentos del siglo. Por tanto… «que sueñen», les espetó así a la cara, de sopetón, Sergi Guilló tras la victoria del sábado frente al Alcorcón. «Yo sueño desde el primer día que vine aquí. Y estamos haciendo las cosas muy bien para, por momentos, seguir soñando. ¿Hechos? Nada. ¿Obligación? Ninguna. ¿Lo vamos a intentar hasta el final? Todos los días. Trabajamos todos como animales y estamos en una situación que nadie esperaba. Nosotros, ahí dentro, creemos que tenemos opciones, y poco a poco, partido a partido, veremos hasta dónde nos lleva la competición. ¡Pero claro que tenemos licencia para soñar!».

Si mantiene su línea en casa y mejora tan solo un poquito fuera, por supuesto que este Mérida puede pelear por el playoff de ascenso en el tramo final del curso. A falta de quince partidos, los emeritenses están ocho puntos por encima del descenso. Ganando cuatro más, lo tendría hecho. Así que es el momento de mirar hacia otros horizontes, como por ejemplo al del líder, que está a tan solo cinco de distancia.

«Somos el equipo más fuerte en casa», tira de argumentos el técnico del Mérida. «Y venimos de una victoria contundente a domicilio que nos tiene que dar alas. Aquí en el Romano no podemos bajar el nivel. Habrá un día que no ganemos, porque está siendo muy complicado ganar tantos partidos en casa, haciendo además disfrutar a la afición. Pero estemos más finos o menos finos, este es el nivel de compromiso que debemos de dar siempre». No ha perdido aún en casa, acumula cinco victorias seguidas y ha marcado en todos sus partidos.

Encima, ha conseguido ganar hasta cinco partidos en los últimos suspiros: Algeciras, Ibiza, Intercity, Hércules y Alcorcón. «Ya dije una vez que mi momento preferido del Romano fue cuando nos pusimos 3-0 ante el Recreativo en la primera jornada. Pues ante el Alcorcón he vuelto a sentir esa misma sensación con el 1-0. Sabía que no iba a ser nuestro día más fino porque el Alcorcón es un rival que te incomoda muchísimo y no es fácil superar un 5-4-1. Pero la afición nos ha empujado hasta el final. Se ha puesto por momentos nerviosa, pero algunos jugadores sí han sido pacientes para crear la ocasión».

Ganar siempre puede acabar siendo un trastorno grave, porque a una victoria ha de seguirle otra y luego otra y luego otra más. La presión lo destruye todo. Por eso Sergi Guilló no se obliga el playoff, pero sí a disfrutar del momento. Convertir el 'éramos tan felices' por el 'somos'. ¿Cuándo ha de dejar uno de pasarlo bien? Siempre y nunca.