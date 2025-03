El Mérida confirma su resurrección

Rocha: «El viento ha condicionado el partido»

Tan gratificante para la expedición emeritense fue el punto en Can Misses como el apoyo de numerosos romanos en las gradas. «Su apoyo les ha dado alas a los chicos en los minutos finales», es lo primero que reconoció David Rocha. «Agradecerles el viaje porque no es cómodo venir desde Mérida hasta aquí para animarnos». El técnico emeritense regresó a la zona de banquillos y repitió el mismo 'once' que la semana pasada, a pesar de que «Mizzian, Chuma y Falcón han sufrido procesos gripales esta última semana. De hecho, Chuma tuvo fiebre el sábado».«El partido ha estado condicionado por el viento. Ninguno de los dos equipos nos hemos adaptado bien a esa circunstancia, y creo que eso al final nos ha favorecido más a nosotros», opinaba Rocha. «Con el viento en contra en la primera parte, no hemos sabido interpretar los balones a la espalda de su defensa. Y con el viento a favor en la segunda, nos hemos precipitado demasiado. Lo bueno es que el equipo ha competido como lo venía haciendo en las últimas semanas y, salvo los últimos minutos, no hemos sufrido en exceso». «¿Sabéis qué es lo que más me gusta? Que los chicos han terminado jodidos el partido porque pensaban que podían haberlo ganado y no hemos sabido interpretar la segunda parte con viento a favor. También es cierto que tenemos fortuna al final con esa ocasión de ellos, pero es parte del juego. Aunque están contentos y felices por la dinámica de ahora», finalizó Rocha.