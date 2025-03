El Mérida confía en frenar a un 'miura'

Le ha bastado al Mérida encadenar dos/tres partidos competitivos para llegar al choque frente al líder en su mejor momento de la temporada. Además, ... por primera vez este curso, el Castellón enlaza dos jornadas sin ganar, con sendos empates en el Cerro del Espino y ante el Ceuta. Pero aun así, el gran favorito para llevarse los tres puntos del Romano es el cuadro visitante. «Bueno…», tercia David Rocha: «A 38 jornadas no le podemos competir, pero a 90 minutos sí. Es más, creo que tenemos muchas opciones de sacar algo positivo, incluso de ganar». Pues ojalá…

Porque lo necesita el Mérida, que debería salir de las próximas dos jornadas ante los dos primeros de la clasificación a no más de cinco puntos de la salvación. Si no… se le volvería a poner el objetivo muy cuesta arriba, por distancia y por bajón. «La alegría en un vestuario se consigue compitiendo. Es mejor recibirlos ahora con la moral alta que en otro momento de la competición. Tenemos que centrarnos en lo que nosotros podemos controlar: no nos podemos bajar de esta línea».

El reclamo para colorear de un mejor ambiente las gradas del Romano es la visita del mejor y más divertido equipo de la categoría, pero la mejor noticia del fin de semana es que Álvaro Juan y Elejalde están disponibles. El extremo ya cuenta con el alta médica tras fracturarse en el hombro en la segunda jornada y el delantero encadena tres semanas consecutivas entrenando con el equipo. O sea que los dos fichajes diferenciales del último verano tendrán cabida en el tramo final del partido. «Álvaro Juan lleva ya dos o tres semanas completando entrenamientos con el grupo y está bien de piernas, sólo le faltan sensaciones de partido».

Mérida: Palomares; Raúl Beneit, Eliseo Falcón, Tomás Bourdal, Raúl Prada o Damián Canedo; Luis Acosta, Juanjo Sánchez, Busi, Javi Martín; Mizzian y Chuma. - Castellón: Gonzalo Cretaz; Chirino, Alberto, Vertrowd; Iago Indias, Óscar Gil, Manu Sánchez, Raúl Sánchez o Nikita Iosifov, Medunjanin, Moyita; De Miguel. Árbitro: Francisco Javier Expósito Jaramillo, del comité andaluz.

Estadio y hora: Romano José Fouto, 18.00.

Llega el cuerpo técnico emeritense aliviado en cuanto a bajas a pesar de no poder contar con tres de los mejores futbolistas de la última gran temporada: Sandoval, Bonaque y Felipe Alfonso, que siguen lesionados. Las otras bajas son Jorge Padilla, que esta semana regresará a Mérida a iniciar su proceso de recuperación tras operarse en Tenerife de una hernia inguinal, y Llácer, que cumplirá un partido de sanción por acumulación de amarillas. Sí estará Raúl Beneit, a pesar del fuerte golpe que sufrió en el entrenamiento del miércoles que le ha hecho perderse alguna que otra sesión. Si Beneit repite en el lateral derecho, la única duda será el izquierdo: o Raúl Prada, más ofensivo, o Damián Canedo, más conservador. Porque lo demás, tanto el dibujo como los nombres, será lo mismo que hace seis días en Valdebebas: «Vamos a intentar seguir en la misma línea. Los jugadores se están convenciendo de ella. Además, que en casa tenemos que salir así. Después de muchos partidos, este puede ser el primero en que la gente venga predispuesta a ayudar al equipo desde el primer minuto, y tenemos que seguir manteniendo esa esperanza y ese ánimo en ellos. No llevamos una dinámica para tirar cohetes, pero sabemos de dónde venimos y tenemos que seguir en esta línea».

Por su parte, el Castellón contará con la baja del ex del Extremadura UD Borja Granero, que se ha lesionado esta semana en un entrenamiento. Sí ha viajado finalmente el capitán Salva Ruiz, aunque tendrá complicado entrar en el 'once' tras su lesión hace un mes en Málaga. Dos bajas sensibles en defensa para el técnico holandés, Dick Schreuder, que espera un partido físico. «Nosotros vamos a tener que sufrir: que nuestro portero pare dos o tres y que nosotros podamos meter una de los dos o tres que tengamos», simplifica Rocha. «Son un equipo superdivertido de ver, porque no para de atacar, te lanzan seis o siete jugadores contra tu última línea, los laterales están haciendo todo el rato desdoblamiento… Pero confío».