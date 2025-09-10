El Mérida busca campo para entrenar

R. P. Mérida Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:10 Comenta Compartir

Los terrenos de juego del Romano y del campo de entrenamiento de la Federación acaban de enviar al Mérida al diván. El último plan del club emeritense era empezar este mismo lunes la resiembra y el cambio de hierba del estadio e iniciar por fin la rutina diaria en la Federación, aunque el nuevo campo todavía no estuviera en plenas condiciones. Pero tras la visita que han mantenido este miércoles los trabajadores de Royalverd, un jefe técnico de la empresa llegado desde Madrid, Alejandro Pérez, Tiago Lenho y Fran Beltrán, la decisión unánime es que el terreno de juego no está para recibir aún al primer equipo.

Sin campos disponibles, al conjunto emeritense se le abre un gran problema para las próximas semanas: el campo de entrenamiento no se puede pisar y el césped del Romano está debilitadísimo y necesita ya de una resiembra. Problema al que intentarán darle una solución a partir de este jueves, una vez se reúnan las tres partes: la financiera, la deportiva y la empresa responsable.

Como el club y el cuerpo técnico tienen claro que esta temporada quieren seguir apostando al cien por cien por ejercitarse en césped natural, las opciones son pocas. O seguir entrenando en el Romano y retrasar el cambio de hierba (de la de verano a la de invierno) al mes de octubre, porque ya en otras temporadas se ha acometido este tipo de resiembra con tan solo una salida del equipo de por medio y en apenas quince días. Aunque lo ideal, según los técnicos, es hacer el cambio ahora. O encontrar un campo de césped natural en los alrededores para entrenar allí durante las dos semanas que duren las mejoras en el terreno de juego del estadio. No hay más.

El proyecto del campo de entrenamiento comenzó a erigirse en abril y los contratos se firmaron el pasado mes de mayo, con fecha de entrega para mediados de agosto. El principal motivo del retraso ha sido un problema con el sistema de riego en el mes de julio, que provocó que la planta no arraigase como debiera. A partir de ahí, se activó el plan B: plantar desde ya la hierba de invierno y retrasar la entrada del equipo hasta el 15 de septiembre. Pero el campo aún no reúne ni las mínimas condiciones para acoger a nadie, de ahí que aún no haya fecha definitiva para que el primer equipo pueda empezar a utilizarlo.

Evidentemente, en el club hay un descontento importante porque no se han cumplido las fechas acordadas. De hecho, la situación actual ha provocado también modificaciones en las intenciones iniciales: el campo de entrenamiento será de uso exclusivo del primer equipo hasta que no arraigue bien la hierba. Es decir, no podrá jugar ahí el filial de Primera Extremeña hasta, al menos, 2026.

Lo que tienen claro todas las partes es que el terreno de juego del Romano necesita obligatoriamente días de descanso y una resiembra. A lo largo de este jueves el club y la empresa encargada decidirán qué carpeta de soluciones abrir, porque tras el choque de este sábado ante el filial del Celta, no habrá más partidos en el Romano hasta la visita del Arenas de Getxo el próximo 5 de octubre.

El derbi se disputará finalmente a las 18.30 horas La Federación Española de Fútbol ha asumido su error y, sin necesidad de informe médico, se puso en contacto tanto con el Cacereño como con el Mérida para atender su propuesta de cambio de horario del derbi que se disputará el próximo sábado 20 de septiembre. Finalmente el encuentro no se jugará a las 14.00 horas como estaba previsto inicialmente sino a las 18.30 horas. Siempre y cuando el choque se siga disputando en el estadio de la carretera de Salamanca. Si el terreno de juego no evolucionase como debiera en los próximos días, el Cacereño tendría que buscar una alternativa. De ser así, habría una gran posibilidad de que el derbi cambiase de fecha para adecuarse al estadio en el que finalmente se disputaría.