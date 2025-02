El Mérida aspira a su mejor racha del curso

R. P. Mérida Viernes, 14 de febrero 2025, 22:17 Comenta Compartir

El Mérida viajó este viernes a Alicante finalmente sin Felipe Alfonso, que se cayó de la convocatoria al romperse en el último entrenamiento de la semana, y sabiendo que las primeras exploraciones han diagnosticado un esguince de rodilla a Busi, que estará entre mes y mes y medio alejado del equipo. Unido esto a la baja por sanción de Saúl y a la consabida desde que empezó el 2025 de Juanjo Sánchez, el roto del medio del campo es considerable para Sergi Guilló.

De entrada, jugarán de inicio Pablo Ganet y Raúl Beneit, a pesar de la carga de minutos que acumula en las últimas semanas. Y el tercer hombre será una novedad: o Doncel por dentro y darle la alternativa a Álvaro Juan de inicio por primera vez o apostar ya por Miguel Carvalho por detrás de Javi Eslava. La otra opción, muy plausible a tenor de cómo juega el Intercity, es alinear a tres centrales y que uno de ellos, Ismael Athuman, interprete el rol de Saúl del Cerro cuando el equipo tenga el balón. «El que más se parece a Saúl es Miki, que ya está para más minutos. Nos adaptaremos. Uno de los dos, o Beneit o Pablo, tendrán que ser más defensivos para equilibrarnos. Porque a Jack lo veo más como un diez», indica Sergi Guilló.

El resto serán los mismos que han ganado los dos últimos partidos, con Prevedini sustituyendo a Felipe Alfonso en el lateral. El plan es, por primera vez esta temporada, encadenar tres victorias seguidas que asentarían al equipo en zona de playoff de ascenso. De entrada, con el colista enfrente, pudiera parecer una posibilidad factible. El 'pero' es lo que tiene esa plantilla del colista y para qué se confeccionó a principios de temporada.

BAJAS Guilló viaja sin Felipe Alfonso, baja tras el último entrenamiento, y sabiendo que lo de Busi se ha quedado en un esguince de tobillo

El Intercity quería subir y por eso firmó en verano a tipos como el exemeritense Nacho González, Locadia, Borja Martínez, Elady Zorrilla, Ñito González, Zeki Díaz, Sito, Julio Gracia y hasta quince jugadores más. Y ahora que es colista y quiere salvarse, ha prescindido de hasta siete futbolistas y ha fichado a otros seis, como Modeste (ex Borussia Dormunt), Luka Stor (ex Apol Limassol), Jozefzoon (ex PSV) o Diallo (que entrenaba con el Schalke 04).

«Han cambiado bastante con el nuevo entrenador», los analiza Sergi Guilló. José Vicente Lledó es el cuarto técnico de la temporada que ocupa el banquillo alicantino. «Si hubieran ganado sus tres últimos partidos no sorprendería a nadie, pero cuando estás en esa dinámica no aciertas de cara a gol y te cuesta ganar». Son tres meses y nueve partidos sin ganar, por lo que está hundido en el pozo de la tabla a diez puntos de la salvación. Para ellos, cada partido de aquí a final de curso es una final.

«Me preocupa que, al jugar con el último, los jugadores se piensen que vamos a ganar sólo con presentarnos, pero ya han visto videos suyos…», continúa el técnico del Mérida. «Tiene a un jugador diferencial en banda izquierda como Borja Martínez al que hay que anular. Juegan con dos delanteros que son súper ganadores en juego directo, como Nsue y Locadia. Es un equipo que gana muchos duelos. Tenemos que ir con la intención de ganar el primer balón, y si no, el segundo. Yo le guardo mucho respeto al partido».

INTERCITY-MÉRIDA CF INTERCITY Samu Casado; San Emeterio, Andreu Hernández, Nacho González, Diego Caballo; Julio Gracia, Burlamaqui, Ñito González, Borja Martínez; Nsue y Locadia.

MÉRIDA AD Palomares; Prevedini, Bonaque, Falcón, Ismael Athuman, Nil Jiménez; Beneit, Pablo Ganet, Doncel, Liberto Beltrán; y Javi Eslava.

ÁRBITRO Aleksandar Ivaylov Angelov Borisov, del Comité Balear.

ESTADIO Y HORA Antonio Solana de Alicante, 16.00 horas.