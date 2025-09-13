Mejor con alma que con fútbol

R .P. Mérida Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:41 | Actualizado 22:54h. Comenta Compartir

Acabó el Romano empapado de agua helada, pero gozó de un partido tan entretenido como infartante… a pesar de que el Celta B se puso 0-3 en el 62. Cuando rompió contra el suelo el libreto de estilo y se empecinó a jugar con el corazón, el Mérida fue el rey del caos. Y a puntito estuvo hasta en tres ocasiones de empatar un duelo que lo tenía perdidísimo, aunque encajó el 2-4 en el último disparo del partido desde el centro del campo aprovechando Hugo que Csenterics había subido a rematar dos jugadas a balón parado.

Se topó el Mérida con un rival dotadísimo técnicamente y muy valiente en sus momentos de dudas, pero a punto estuvieron los de Fran Beltrán tanto de ponerse por delante al principio como de empatarle al final. Al principio con fútbol y presión alta y al final con empuje y fe. Cuando se pudo poner 1-0, sufrió al instante el 0-1; y cuando pudo empatar a uno al principio del segundo tiempo, se vio pronto 0-2. Porque aún tiene que mejorar una barbaridad en las dos áreas: le falta un centímetro para terminar su obra en área rival y contundencia para no inmolarse en la propia. Los cambios y un gol levantaron primero al equipo y luego al Romano, pero el equipo acabó muriendo en la orilla. No fue injusto el resultado, pero sí que dolió por las formas.

Porque el Mérida empezó abrumando: con presión alta, pisando muchas veces áreas, creando ocasiones… Pero fue salir el Celta B por primera vez de esa asfixia en el 8 bajo su estilo y las dudas empezaron a rondar por la cabeza de los emeritenses. Y en el 14, en un centro al segundo palo que ya se escapaba, apareció Hugo Rodríguez para iniciar su recital particular.

Jamás en ninguna etapa del fútbol, un gol había influido tanto en un partido como en esta última de ahora. No en la forma de jugar, sino en la forma de pensar. Uno se pone por delante y le añade a su fútbol un ánimo y una seguridad que se contrapone con la ansiedad y los nervios que consumen al contrario. Todo lo bien que comenzó el Mérida, disparo de Beneit y paradón de Coke incluido en el 5, se fue desdibujando a partir del 0-1. Vergés empezó a sufrir a Hugo, Lancho a Somuah y estos dos últimos a Adrián Csenterics.

A pesar de encajar siete goles en los dos últimos partidos, el Mérida tiene un proyecto de porterazo en su marco. El húngaro mantuvo a su equipo en el partido sacándole un mano a mano a Hugo en el 18 y dos a Somuah en el 23 y el 41. El Mérida echó de menos la finura y el acierto de Doncel, muy desafortunado todo el partido, así que tiró de Chiqui por banda izquierda para encontrar con sus centros a Beneit. Fueron más claras las ocasiones celestes, pero el Mérida le igualó en número en la primera mitad. Pero le está faltando un centímetro para castigar como sus rivales le castigan a él.

MÉRIDA Csenterics; Felipe Alfonso; Gaizka, Javi Lancho (Javi Domínguez, min. 60), Vergés; Víctor Corral (Areso, min. 60), Martín Solar (Rodrigo Pereira, min. 86), Beneit, Doncel (Artola, min. 60), Chiqui (Capi, min. 77); y Álvaro García. 2 - 4 CELTA FORTUNA Coke; Gavián (Luis Bilbao, min. 66), Meixús, Anxo, Joel López; Burcio, Capdevilla (Antañón, min. 77), Angelito (Ianistarba, min. 93), Hugo; Óscar Marcos (Milla, min. 66) y Somuah (Marín, min. 77). GOLES 0-1: Hugo, min. 14. 0-2: Hugo, min. 55. 0-3: Somuah, min, 62. 1-2: Álvaro García, min. 68. 2-3: Álvaro García, min. 85. 2-4: Hugo, min. 102.

ÁRBITRO José Antonio Palomares Gutiérrez, del comité andaluz. Amonestó a los emeritenses Víctor Corral y Lancho y a los celestes Gavián, Meixús, Angelito, Somuah, Anxo y Marín.

INCIDENCIAS Alrededor de 3.261 espectadores en el estadio Romano José Fouto. Se guardó un minuto de silencio por el reciente fallecimiento del abonado Inocente Pacheco.

Tras el descanso, los de Beltrán salieron tal y como salieron al partido, y en el primer minuto Vergés estrelló un cañonazo en el larguero. Con el Mérida cansado, porque corría mucho en la presión y al Celta le sobra la calidad para tocar, el partido se tradujo en un carrusel de ida y vuelta. Y ahí, los vigueses cerraron mejor que los emeritenses. Por eso en siete minutos, en el 55 y el 62, el Celta B pareció sentenciar el partido aprovechando dos errores groseros del Mérida para plantarse claramente y en superioridad en la frontal del área. Primero decidió Hugo con un disparo ajustado desde la frontal y luego Somuah regateando a Csenterics y marcando a placer.

Y entonces, con todo muerto, Álvaro García revivió el partido con dos goles. Hubo incluso un penalti anulado al Mérida por el VAR (fuera de juego previo al agarrón) y tres ocasiones claras de gol erradas para el 3-3. Pero como le siguen faltando cositas en las dos áreas, el Mérida encadenó su segunda derrota consecutiva para alimentar las dudas de este inicio de liga.