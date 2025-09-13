Fran Beltrán: «Creo que me he equivocado»

R. P. Mérida Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:54 Comenta Compartir

El técnico emeritense, que repitió 'once' por tercera jornada consecutiva, sufrió este sábado su primera derrota en el Romano, después de un partido tan loco, divertido, raro e inexplicable. «No podemos encajar esos tres primeros goles. No podemos 0-3 en un partido en el que no había esa desigualdad en el juego. Y evidentemente es fruto de que hay una serie de acciones que no estamos dominando. Y ahí el primer responsable es el entrenador. Este es un equipo que, cuando presiona alto, presiona bien… pero que cuando ataca, está sacando menos partido del que están sacando los equipos cuando nos contragolpean. Tenemos que ser más estables, más organizados, estar más cerca el uno del otro… porque este partido no se puede poner 0-3 nunca en la vida. Y cuando va 0-3 es que el planteamiento del entrenador es equivocado».

Esta vez, Fran Beltrán acudió a los cambios mucho antes que en anteriores partidos: «Por primera vez en estas tres jornadas, el efecto de los cambios ha sido muy evidente. Y creo que hemos merecido empatar el partido. Eso es también una realidad. No trato de exculparme ni excusarme, pero aparte de los dos goles tuvimos tres oportunidades muy claras. Y lo que pasa ya en la última jugada es de ciencia ficción».

Y aunque le fue mejor en el caos, no le gustó ese partido caótico al técnico del Mérida: «No podemos hacer partidos tan caóticos. Entiendo que para el espectador neutral es divertido, pero no para los del Mérida. Tenemos que trabajar para ser más estables, mucho más sólidos, controlar mejor las transiciones. Cuando fuimos más directos, simplificamos las cosas y tuvimos más peligro. Es evidente».