HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Muere un motorista de 50 años tras salirse de la vía en la BA-079
Fran Beltrán, técnico del Mérida. J. M. ROMERO
Primera RFEF

Fran Beltrán: «Creo que me he equivocado»

El técnico del Mérida reconoce errores en el plantemiento y asume la responsabilidad de la primera derrota en el Romano

R. P.

Mérida

Sábado, 13 de septiembre 2025, 22:54

El técnico emeritense, que repitió 'once' por tercera jornada consecutiva, sufrió este sábado su primera derrota en el Romano, después de un partido tan loco, divertido, raro e inexplicable. «No podemos encajar esos tres primeros goles. No podemos 0-3 en un partido en el que no había esa desigualdad en el juego. Y evidentemente es fruto de que hay una serie de acciones que no estamos dominando. Y ahí el primer responsable es el entrenador. Este es un equipo que, cuando presiona alto, presiona bien… pero que cuando ataca, está sacando menos partido del que están sacando los equipos cuando nos contragolpean. Tenemos que ser más estables, más organizados, estar más cerca el uno del otro… porque este partido no se puede poner 0-3 nunca en la vida. Y cuando va 0-3 es que el planteamiento del entrenador es equivocado».

Esta vez, Fran Beltrán acudió a los cambios mucho antes que en anteriores partidos: «Por primera vez en estas tres jornadas, el efecto de los cambios ha sido muy evidente. Y creo que hemos merecido empatar el partido. Eso es también una realidad. No trato de exculparme ni excusarme, pero aparte de los dos goles tuvimos tres oportunidades muy claras. Y lo que pasa ya en la última jugada es de ciencia ficción».

Y aunque le fue mejor en el caos, no le gustó ese partido caótico al técnico del Mérida: «No podemos hacer partidos tan caóticos. Entiendo que para el espectador neutral es divertido, pero no para los del Mérida. Tenemos que trabajar para ser más estables, mucho más sólidos, controlar mejor las transiciones. Cuando fuimos más directos, simplificamos las cosas y tuvimos más peligro. Es evidente».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Estos son los mayores morosos extremeños con Hacienda
  2. 2 El hijo de Vara se casa en Mérida
  3. 3 Homenaje motero en Badajoz a Marcos, el joven fallecido en accidente
  4. 4 Herida una mujer tras ser atropellada en Cáceres
  5. 5

    El campeonato mundial de Rally Raid llena los hoteles de Badajoz la última semana de septiembre
  6. 6 Una reyerta en la barriada cacereña de Aldea Moret se salda con seis heridos y seis detenidos
  7. 7 Prisión provisional para un vigilante acusado de agresiones sexuales en un centro de menores de Villanueva
  8. 8 Una explosión de gas en Madrid deja 25 heridos, tres de ellos graves
  9. 9 Pelea en la puerta del cuartel entre varias personas que acudieron a poner denuncias
  10. 10

    El crimen del destornillador de Badajoz que acabó en Barcelona

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Fran Beltrán: «Creo que me he equivocado»

Fran Beltrán: «Creo que me he equivocado»