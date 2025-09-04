Martín Solar enciende las alertas en el Mérida

Si hace una semana el aprieto lo tenía atrás el Mérida, con las bajas de Javi Domínguez y Luis Pareja y la preocupante ... duda de Felipe Alfonso, este fin de semana Fran Beltrán lo tiene en el medio del campo con la duda (o casi baja) de Martín Solar, uno de los mejores en la sala de máquinas ante el Barakaldo el pasado sábado. El mediocentro cántabro sintió una pequeña molestia en esa primera jornada, de ahí que fuese sustituido a cuatro minutos del final, y ha estado entrenando aparte toda la semana.

«Vamos a ver qué riesgo asumimos de cara al partido en Tenerife. Lo hemos cuidado, pero aún así todavía tiene molestias. Y como es una cosa muscular, vamos a ver si le exigimos más o menos. Pero Martín jugará sólo si está al cien por cien», desveló Fran Beltrán en la previa de este jueves. «Es una posición importante teniendo en cuenta lo que hizo Martín el sábado pasado. Tal vez sea uno de los futbolistas de cabeza más importante que tenga en el once».

Su rol dentro del campo y del equipo es una función que sólo puede desempeñar él, aunque tiene adaptaciones: adelantar a un mediocentro más posicional o atrasar a un enganche de último pase. «Tenemos perfiles o roles muy distintos. Corral es muy ganador en el duelo defensivo y Miki nos aporta control y organización cerca de la salida de balón. Y luego por delante está Benny, que es un perfil más de llegar, de volar, de atacar el área en segundas o terceras líneas y que ya ha jugado ahí en algún momento de la pretemporada». Aunque si todavía no ve de inicio a Benny Dibrani, la solución más cabal sería juntar por dentro a Doncel y Beneit y darle las bandas a Chiqui y Areso. Por ejemplo.

Por lo demás, Fran Beltrán recupera al central Javi Domínguez, tendrá en mejor estado de forma a Felipe Alfonso y Pareja «ya está mejor» para viajar este viernes a Tenerife, después de comer todos juntos al mediodía y partir por la tarde. Seguirá habiendo una butaca libre a la espera del extremo zurdo senior que complete la plantilla, aunque no es del todo seguro que llegue pronto. «Puede ser que venga. La posibilidad existe y la dirección deportiva no ha parado de trabajar aunque se haya cerrado el mercado. Pero yo miro mucho también otras cosas», opinó el técnico emeritense.

Esas otras cosas es que el jugador llegaría con un tono diferente al resto de sus compañeros y sin apenas conocimiento de lo que quiere Fran Beltrán para su equipo. «Para que venga un jugador en estas fechas, por un lado, tiene que ser muy bueno y, por otro lado, tenemos que ser pacientes con él. Porque aquí hay jugadores que llevan ya 45 o 50 sesiones entrenando como animales, a un ritmo espectacular, difícil de soportar. El otro día le costó soportarlo al Barakaldo e incluso a nosotros mismos. Por eso vamos a mirar, sobre todo, a los jugadores con los que ya contamos».

«Tenemos en carpeta a una serie de jugadores que están libres y vamos a intentarlo. Si vienen para elevar el nivel de la plantilla, perfecto. Si nos sale rana, esperaremos hasta el mercado de invierno. Porque estamos muy contentos con la plantilla que tenemos a día de hoy», han explicado desde el club a lo largo de la semana.