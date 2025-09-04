HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Martín Solar, en primera fila, en un entrenamiento de esta pretemporada con el Mérida. J. M. Romero
Primera RFEF

Martín Solar enciende las alertas en el Mérida

Uno de los roles más importantes del equipo ha entrenado aparte toda la semana por una dolencia muscular y es seria duda para viajar este viernes a Tenerife

R. P.

Mérida

Jueves, 4 de septiembre 2025, 18:00

Si hace una semana el aprieto lo tenía atrás el Mérida, con las bajas de Javi Domínguez y Luis Pareja y la preocupante ... duda de Felipe Alfonso, este fin de semana Fran Beltrán lo tiene en el medio del campo con la duda (o casi baja) de Martín Solar, uno de los mejores en la sala de máquinas ante el Barakaldo el pasado sábado. El mediocentro cántabro sintió una pequeña molestia en esa primera jornada, de ahí que fuese sustituido a cuatro minutos del final, y ha estado entrenando aparte toda la semana.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suben a 17 los fallecidos en el descarrilamiento del funicular de Lisboa
  2. 2 Vecinos de un pueblo extremeño forcejean con dos mujeres que intentaron okupar una vivienda
  3. 3 Los mercadillos más famosos de Portugal a un paso de Extremadura
  4. 4

    Dos refugiados ucranianos son trasladados de Badajoz a Mérida tras un conflicto en su centro de acogida
  5. 5 Badajoz se prepara para su nueva gran apertura en El Faro
  6. 6 Un hombre se autolesiona con un cuchillo en la comisaría de Cáceres
  7. 7 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  8. 8 Tiendas y supermercados abiertos el 8 de septiembre: el único Mercadona que abre el Día de Extremadura
  9. 9 La Policía Local impide un suicidio en el Puente Real
  10. 10 Una conductora da positivo en drogas tras circular en sentido contrario por dos autovías extremeñas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Martín Solar enciende las alertas en el Mérida

Martín Solar enciende las alertas en el Mérida