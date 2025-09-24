HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este miércoles, 24 de septiembre, en Extremadura?
Marchena, en el centro (con el 14), durante un entrenamiento de pretemporada en El Cuartillo. CP CACEREÑO
Primera RFEF

Marchena será operado en Sevilla el martes 30

El centrocampista del Cacereño se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha en el último partido de pretemporada ante el Betis Deportivo

R. H.

Badajoz

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 21:49

El Cacereño informaba este miércoles que su jugador Marchena ya tiene fecha para su intervención y pasará por el quirófano la próxima semana. «Tras haber sido visto por el médico, será operado el próximo martes 30 de septiembre en Sevilla de su lesión en el ligamento cruzado de la rodilla derecha», recoge en su comunicado el club verdiblanco en el que confían que todo saldrá bien y le desean un pronta recuperación al jugador.

El centrocampista sevillano se lesionó en el último partido de pretemporada disputado ante el Betis Deportivo debido a un mal apoyo cuando iba a defender el avance del equipo hispalense por la banda izquierda en el minuto 64. Desde el primer momento en el cuerpo técnico del Cacereño se esperaban lo peor y la mala noticia se confirmaba pocos días después. «Todo queda teñido por la desafortunada lesión de Marchena, que tiene mala pinta, la verdad», decía Julio Cobos al acabar aquel encuentro en la Ciudad Deportiva Luis del Sol con victoria cacereña por 2-3.

Te puede interesar

Espacios grises

