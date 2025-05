Tras casi un año en Mérida, ya era hora de hablar de verdad con Akito Mukai (Yao, Osaka, 1998). Es decir, hablar en japonés, que ... para eso es el idioma en el que el futbolista piensa. Gracias, por supuesto, al compañero Google Translate. Hacemos la pregunta en castellano, la inteligencia artificial se lo traduce, Akito contesta en su idioma… y viceversa. Y más o menos salió esto.

–¿Cómo le va por Mérida?

–Muy bien. Me siento muy feliz jugando aquí. Es un club maravilloso y con una larga historia. Además, mis entrenadores y compañeros me enseñan lo que necesito. Es el lugar idóneo para crecer como futbolista.

–¿Y qué hace un japonés como usted en una ciudad como esta?

–Pues me gusta dar paseos por el Templo de Diana, por el puente romano… Aunque aún no he estado ni en el Teatro Romano ni en el acueducto de Los Milagros, pero iré. A mí me gusta viajar y conocer lugares nuevos. Allí en Japón pesco mucho, aunque aquí aún no lo he hecho. Me encantan la naturaleza, los ríos, pasear… Y luego, por la tarde, cocino (me gusta probar la comida española), me echo una siesta y estudio español. Y recientemente he empezado a estudiar también inglés, poco a poco.

–¿Entonces habla con el dueño del club?

–Cuando le saludo, Mark siempre sonríe y me habla. Es una persona simpática y cercana. Puedo entender hasta cierto punto lo que me dice, pero luego me frustro por no poder hablarle bien en inglés. Por eso he comenzado a estudiar nuevamente inglés, para poder hablar más con él.

–¿Confiéseme cómo se sintió cuando este verano volvió a pasar lo mismo con el visado?

–Todo lo que pasa tiene un significado, y me pregunto si debí hacer algo más para evitar que me pasase lo mismo que hace dos veranos. Tengo que ver qué he hecho mal para que no me vuelva a suceder en un futuro.

–Cuando le llama David Rocha y le dice que se tiene que dar media vuelta…

–Mi cabeza se quedó en blanco, porque este año tengo un fuerte deseo de crecer de manera individual y contribuir más al equipo que el año pasado. Así que quedé muy decepcionado al no poder unirme al equipo desde la pretemporada.

–¿Y qué hizo allí en Japón?

–Decidí concentrarme en lo que podía hacer, que era controlar mi alimentación. Además, completaba los ejercicios que me enviaron Juancho (Pozo) y José Carlos (Ponce), pero fue muy difícil porque los ejercicios eran duros. Fue muy diferente a entrenar con mis compañeros porque no podía tocar nada de balón, solo lo hacía una vez por semana en un parque de Osaka. Mucha gente me ayudó mentalmente, incluidos mis amigos, familiares y compañeros de Mérida.

–¿Y ahora cómo se encuentra físicamente?

–Pues muy bien, porque en Japón corrí y fui al gimnasio todos los días. Y, además, tengo muchas ganas.

–¿Le cuesta entender lo que quiere Rai de usted?

–Es que lo que quiere Rai de los jugadores cambia en cada partido, pero estoy preparado y me voy a esforzar para dar lo que el entrenador quiere de mí.

–¿Es más difícil lo que le pedía Juanma el año pasado o lo que le pide Rai este?

–Es diferente. El año pasado llegué nuevo y todo era más complicado. Poco a poco me fui adaptando y la comunicación pasó a ser más fluida. Este año Rai habla mucho conmigo y me está dando mucha confianza.

–¿El mejor Akito es el que vimos en diciembre o podemos esperar a un Akito mejor?

–Si tengo más oportunidades y minutos estoy seguro de que mejoraré y tendré más confianza. El año pasado llegué muy tarde, pero creo que en diciembre me consolidé e hice un gran papel. La lesión en enero me frenó y luego me costó volver a mi nivel anterior. Entrenaba y jugaba con molestias.

–¿En qué medida dificulta el idioma su capacidad para integrarse mejor?

–Hace tres años que vine a España y ahora ya entiendo la mayoría de las cosas. Tengo claro en mi cabeza lo que debo de hacer por el equipo. Voy a trabajar más duro todavía para aprender mejor el idioma y poder así entenderme con el resto de mis compañeros.

–¿Dónde prefiere jugar?

–Me gusta jugar por las bandas. Pero en mi última temporada en Terrassa jugué como mediapunta y di muchas asistencias y marqué muchos goles, por lo que también podría ser una buena opción. Estoy dispuesto a jugar donde el míster lo necesite.

–¿Le preocupa no haber marcado aún?

–La verdad es que sí, pero no le doy mucha importancia porque lo que realmente cuenta es ayudar al equipo y ganar partidos. ¡Pero ya tengo muchas ganas de marcar!

–¿Cómo se sintió cuando falló aquel gol contra el Ceuta el año pasado a portería vacía?

–Pensé muchas cosas cuando me planté ante al portero del Ceuta. Al final elegí regatear y, al hacerlo, me resbalé y no pude marcar. Me hubiese encantado debutar con gol en el Romano. Pude marcar ante el Castilla, pero el portero hizo una muy buena parada. Ese gol me hubiera hecho muy feliz.

–¿Qué necesita para ser un jugador importante en Mérida?

–Trabajar duro y no pensar solo en mí sino en el grupo. Al final lo que hace falta es una jugada, una asistencia, un gol que ayude a ganar. Y en eso quiero centrarme esta temporada.

–¿Le gustaría quedarse aquí más tiempo?

–Tengo que pensar en muchas cosas, porque tengo a mi familia y a mi novia muy lejos, pero amo esta ciudad. Si pudiera quedarme aquí para siempre, sería muy feliz.

–¿Y qué le dicen sus familiares desde Japón?

–Que quieren venir, pero por culpa del coronavirus aún no han podido viajar ni una sola vez. Creo que vendrán pronto. ¡Yo quiero que vengan ya esta temporada!

–¿Cómo decidió venirse a España?

–Tengo un amigo que se llama Takaji, que sabe mucho de fútbol español, y me dijo: '¿Te gustaría intentar jugar allí?'. Y en ese momento decidí que quería conocer y aprender sobre el fútbol español para convertirme en un gran jugador.

–Es que pagó por venir a jugar al Romano.

–Al principio me sorprendió porque no sabía que tenía un año más de contrato con el Terrasa. Aun así, quería asumir un nuevo desafío y ponerme a prueba en un equipo histórico como este. Deseaba un nuevo reto y creo que tomé una buena decisión.

–¿Qué siente al ser uno de los jugadores más queridos por la afición?

–Me hace muy feliz el sentirme tan querido. Cuando me ven por la calle o vienen a un partido y me piden una foto quiero aprovecharlo y darles esa alegría de estar un rato con ellos.