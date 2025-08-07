Javi Lancho, Manu Rivas y Martín Solar ya posan como romanos

La afición emeritense sigue conociendo las caras nuevas de un proyecto muy renovado pero que busca seguir la línea continuista en cuanto a metodología y ... metas. Este jueves le tocó el turno a Martín Solar, Javi Lancho y Manu Rivas, que de la mano del director deportivo, Tiago Lenho, dejaron sus primeras palabras como romanos. El concepto que más se repitió fue el de competitividad, «me gusta ganar siempre; con ganas de hacer una buena temporada en Mérida», resaltaba el centrocampista procedente del Arenteiro, que ha firmado por dos cursos.

En esa línea se manifestó también Lancho, central madrileño que proviene de la Ponferradina, que recalcó de su juego «la agresividad en la linea defensiva y la salida de balón». Rivas, lateral izquierdo que la campaña pasada militó en el Compostela, se mostró agradecido por la oportunidad y con «ganas de devolver la confianza en el campo».

Por otra parte, el duelo de pretemporada previsto para el viernes 15 de agosto que enfrenta en el Municipal de Santa Amalia al equipo local y al Mérida se adelantará de las 11.45 a las 11.00 por la previsión de altas temperaturas para esa jornada.

Antes de ese compromiso, este sábado, el equipo emeritense disputará un triangular con motivo del Trofeo de la Bella en Lepe, en el que se medirá al San Roque y al Recreativo de Huelva, cuyo inicio también se retrasó una hora por el calor, iniciándose finalmente a las 21.00 horas.