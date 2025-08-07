HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Las tres nuevas incorporaciones durante su presentación. AD Mérida
Primera RFEF

Javi Lancho, Manu Rivas y Martín Solar ya posan como romanos

El partido del 15 de agosto que mide al Santa Amalia y al Mérida se adelantará a las 11.00 por la previsión de altas temperaturas

R. H.

Badajoz

Jueves, 7 de agosto 2025, 18:59

La afición emeritense sigue conociendo las caras nuevas de un proyecto muy renovado pero que busca seguir la línea continuista en cuanto a metodología y ... metas. Este jueves le tocó el turno a Martín Solar, Javi Lancho y Manu Rivas, que de la mano del director deportivo, Tiago Lenho, dejaron sus primeras palabras como romanos. El concepto que más se repitió fue el de competitividad, «me gusta ganar siempre; con ganas de hacer una buena temporada en Mérida», resaltaba el centrocampista procedente del Arenteiro, que ha firmado por dos cursos.

