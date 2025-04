Isaac Jové explota: «Es inhumano, nadie se merece esto»

¿Estás de parte de los jugadores o de los gestores? Era la pregunta que inauguraba la rueda de prensa más extensa (alrededor de 23 ... minutos) y tensa desde que Isaac Jové aterrizó en el Badajoz. El preámbulo de su respuesta fue muy significativo de lo que depararía su alocución: «¿Estás de broma con esa pregunta? Si estás de broma, no me hace ni puñetera gracia». A la defensiva, cortante, molesto con cada interpelación, incómodo, altivo y con un tono elevado, disonante de su habitual perfil bajo. Esa fue la puesta en escena del técnico blanquinegro, locuaz e incluso lenguaraz por momentos, una versión cuyo precedente más parecido fue tras el duelo ante el Calahorra, aunque por motivos distintos a los que abordaba este viernes.

Semana atípica otra vez, al menos para él, acostumbrado a menos sobresaltos de los que lleva acumulados la plantilla, con las espaldas más anchas después de meses de sinsabores constantes. Es cierto que existía cierta calma chicha, la que suele darse en el ojo del huracán, pero la tempestad seguía muy activa y los últimos siete días ha arreciado con virulencia. Y Jové explotó. «Es muy duro ver que tres futbolistas y gente del cuerpo técnico no han cobrado, llevo tres días casi sin dormir», explicaba muy dolido en referencia al comunicado emitido por la plantilla denunciando el agravio comparativo y la discriminación en el pago de las nóminas. «Dentro se está viviendo un drama, hay futbolistas que tienen responsabilidades, con familias detrás, cargas, todos tienen el mismo derecho, si no se puede cobrar, no cobra nadie, vamos todos de la mano y no se divide y no se crean conflictos». Jové insistió en esos abonos selectivos de la mensualidad de abril , argumentando que «todos tienen los mismos derechos, jueguen más o menos, eso son decisiones deportivas. Tanto Gorka Santamaría, que lleva 13 goles, como Jilmar, que ha jugado diez minutos, tienen el mismo valor. Esto no se puede consentir».

El preparador catalán confiesa sentirse decepcionado y ejerció de portavoz respecto a una indignación que socava a todo el plantel. En cuanto a la posibilidad de que Lanuspe no tenga interés en que el equipo acceda a la fase de ascenso, fue bastante claro: «Es que parece que todo esto está hecho para entorpecer, justo cuando estamos con posibilidades de jugar un playoff, que cuesta mucho. Es inhumano, nadie merece esto. ¿Cómo trabajas así el día a día?».

A esa situación se unió el anuncio de la entrada en preconcurso de acreedores, otro frente que ha generado ruido y que ha impedido que el trabajo de preparación del duelo ante el Valladolid Promesas de este sábado (17.00 horas) se haya desarrollado con normalidad. «Es algo que hace daño al grupo ahora mismo, ha sido la semana que menos centrados en el fútbol hemos estado, un auténtico desastre».

Resaltó en su comparecencia que personalmente atraviesa su peor momento desde que cogió las riendas del equipo, «es un déjà vu, volver a la primera semana, con sensaciones de no fútbol, de problemas, situación feísima, y el sentir es que nos ponen piedras en el camino».

Quiso mostrar reiteradamente su apoyo a los futbolistas, de los que se declaró su «comandante», llegando incluso a abusar de ciertas hipérboles: «Estoy a muerte con ellos, si tengo que abrirme el pecho por ellos, lo voy a hacer». Además, recalcó que cualquier medida y decisión que tomen tendrán su respaldo. «Si se quieren arrodillar, si no quieren entrenar o jugar... Ellos son los que sostienen el club. Si no compiten el club se va a la deriva. Ellos dependen de mí y yo de ellos, es una unión». Aunque después de cierta exaltación exacerbada, pidió a sus pupilos prudencia a la hora de manifestarse. «Siendo futbolista me han dado un micrófono y la he liado, hay que tener cuidado con lo que se dice, porque te persiguen las palabras y te juegas el futuro. Les pido inteligencia por su bien, trabajar con comunicados oficiales y todos respaldados».

Pese a los reveses y un contexto tan poco propicio para el objetivo que tienen en liza, el entrenador del conjunto pacense argumenta que «los veo fuertes. La semana ha sido muy mala a nivel de trabajo, la peor desde que estoy aquí, pero no es excusa, mañana hay que salir y pegar bocados».

Dani Fernández, Isi Gómez y Otegui, bajas

Dejando a un lado la omnipresente neblina extradeportiva, el Badajoz contará con la baja de Dani Fernández, aún recuperándose de su lesión de hombro, una dolencia que ha padecido Otegui durante un entrenamiento y que le hará perderse, con casi toda seguridad, lo que resta de campaña. Isi Gómez tampoco llega a tiempo y en el centro del campo Adri Cuevas cuenta con todas las papeletas para regresar a la titularidad.

El Badajoz defiende puesto de playoff, con dos puntos de ventaja sobre la UD Logroñés, y visita a un Valladolid Promesas que le ganó en la ida y que lucha por eludir el descenso. En sus filas estará Sergio Benito, que vistió la camiseta blanquinegra en la primera vuelta del curso.