Héroes por accidente en el Mérida

La última jornada en Primera Federación se saldó con hasta ocho entrenadores y un delegado expulsados y otros tres técnicos amonestados. «Nos sentimos excesivamente ... vigilados ahí abajo: ya no puedes ni hacer un comentario normal o una apreciación». Por segunda vez en muy poco tiempo, David Rocha volverá a cumplir dos partidos de sanción: esta vez ante San Fernando y Alcoyano.

Así que este domingo en Bahía Sur, como antes en Valdebebas y frente al Castellón, el primer técnico se sentará en una cabina con el analista y ambos estarán permanentemente conectados, a través de Davo, con el banquillo y el segundo técnico, Carlos García Rivero (Mérida, 1994). «Desde arriba se ve todo mucho mejor. Incluso cuando David (Rocha) se sienta en el banquillo, también estamos todo el partido recibiendo consejos de Prosi», desvela a HOY el propio Carlos García. «Todo es consensuado para tomar la mejor decisión».

Ya sea por sorpresa o ya sea por accidente, porque el club no esperaba chocar tantas veces esta temporada con los malos resultados, el actual tándem del banquillo emeritense era insospechado: David Rocha comenzó el curso como director deportivo y Carlos García como técnico de desarrollo individual. «Mi labor ahora es muy diferente. Antes me dedicaba a ver los entrenamientos y hacer cortes de cada jugador para luego trabajar con ellos facetas individuales a mejorar. Ahora estoy mucho más en los días de partido, estudiando al rival y conociendo a los jugadores contrarios», explica el segundo técnico emeritense.

Cuando era juvenil tuvo que abandonar a mitad de temporada por motivos de estudio, y justamente ahí el club le ofreció quedarse en la cantera «para echar una mano». Comenzó en el alevín y hasta que se sacó el título de nivel III. Salvo una temporada en el Calamonte UD de Primera Extremeña, toda su trayectoria la ha desarrollado en la cantera del Mérida: como entrenador del juvenil, del filial, como coordinador del fútbol base y ahora como técnico del primer equipo. Su hermano César debutó como mediocentro hace dos años y medio de la mano de Juan García y él, que tuvo tres opciones este verano (División de Honor, secretaría técnica o cuerpo técnico del primer equipo), decidió cumplir su sueño.

Y hasta el momento, David y Carlos cosechan los mejores porcentajes de la temporada: Rai sumó 7 puntos en 7 partidos, Ruano hizo 4 puntos en 6 partidos y David y Carlos 17 puntos en 13 partidos. Ambos otorgan el mérito a la profundidad de la plantilla actual. «En los primeros partidos, ante Ceuta y Alcoyano, fuimos con 12 o 13 jugadores. Y eso es complicado, no ya durante el partido sino también durante la semana. Teníamos que subir a ocho chicos del filial para que nos ayudaran», cuenta Rocha. «Pero no estamos haciendo nada diferente, no hemos inventado nada. Solo que todos los días vamos al 120% de lo que toque. Cuando hay que trabajar, 120%; cuando hay que divertirse y pasárselo bien, 120%. Somos más estrictos en dar lo máximo en cada detalle, en cada tarea».

«Es que no sabes cómo entrenan ahora todos sabiendo que hay gente en el día a día apretando», completa Carlos. «Yo sigo formándome. Menos ahora porque tengo más trabajo, pero continuaré con los cursos en verano. Tengo la confianza del club y me siento valorado, y eso es importantísimo. No sé dónde estaré el año que viene, pero lo que decidan: cortando entradas, entrenando a un equipo de cantera… lo que me manden. Yo quiero seguir estando aquí». De momento, este domingo, atendiendo a Davo a ver qué dice Rocha desde arriba. Hasta la fecha, siempre ha salido perfecto.