Lo primero que dijo Sergi Guilló de Ismael Athuman (Maspalomas, 1995), con el que coincidió como segundo entrenador en la temporada del ascenso ... del Real Murcia a Primera RFEF, es que si no está jugando en una categoría superior es porque, concretamente, el jugador no quiere, «así que le voy a apretar de lo lindo». «A mí me gusta que me aprieten», contestó el jugador en su presentación como segunda incorporación de invierno. «Cuando me aprietan es cuando doy lo mejor de mí. Tengo ganas de demostrar eso que dice».

Ismael Athuman lleva entrenando casi un mes con el equipo, al principio a prueba, y ya debutó el pasado domingo ante el Marbella disputando los últimos veinte minutos del encuentro. «A pesar de los meses que he estado parado, me encontré bastante bien y cómodo en el partido. Físicamente me encuentro bien porque no he dejado de correr y de entrenar todos estos meses que he estado sin equipo, así que, si lo decide el míster, estoy apto para empezar a jugar todo el partido a partir del próximo domingo».

Tras terminar el pasado curso en el Águilas murciano de Segunda RFEF, se quedó este verano sin equipo por esperar y apurar ofertas mejores hasta finales de agosto. «Así que Sergi (Guilló) me llamó, hablamos, me preguntó cómo estaba, le dije que bastante bien y me dio la posibilidad de venir aquí. No me lo pensé. Tengo bastantes ganas de darle alegría por la oportunidad que me ha dado». El canario internacional absoluto con Kenia ha firmado tan solo por lo que resta de esta temporada.

«Lo que más me ha llamado la atención en todas estas semanas que llevo aquí es el buen rollo que hay dentro del vestuario, que es muy joven. Ya sabéis que juego de central, pero también me puedo adaptar al mediocentro. No tengo problemas en jugar ahí. Somos muchos en las dos posiciones, pero la competencia es buena para todos, nos exigimos los unos a los otros».

«Es un central que va fuerte a los duelos, que es agresivo, va bien con balón, rápido a la hora de defender su espalda y eso nos permitirá jugar más tiempo en campo contrario. Ismael viene para darnos más competencia en ese puesto y como el míster y él se conocen, se ha adaptado muy bien y muy rápido al día a día del grupo», lo presentó previamente David Rocha, miembro de la comisión deportiva del club.

Y una vez confirmada por fin la cesión del lateral zurdo Edu Sánchez por parte del FC Barcelona, lo único que le quedaría al Mérida sería completar la parte ofensiva de su plantilla con la llegada de un delantero sub-23. «La idea principal es esa: que sea sub-23, porque no tenemos intención de dar más bajas senior», valoró lo que se lleva de marcado el propio David Rocha.

«La baja de Mario (Climent) nos trastocó un poco los planes iniciales que teníamos en este mercado, y de ahí la salida de Pablo García, porque ya teníamos la intención hace semanas de hacerle la ficha a Ismael (Athuman). Queremos un delantero sub-23 que nos dé nivel y competencia, Y con la llegada de ese delantero, si finalmente viniera, más la recuperación de Álvaro Juan, ya tendríamos la parte ofensiva cubierta. Nos quedarían dos fichas sub-23, así que si apareciera una oportunidad de mercado, nos la plantearíamos. Pero…», en principio, solo delantero. Aunque habrá que confirmar si será sub-23 o finalmente senior.