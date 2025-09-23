El gran salto de Rubén Sanchidrián

Si el derbi hubiera congregado, por ejemplo, las cámaras que aglutina un partido en la élite, ya llevaría unos cuantos miles de reproducciones el clip ... de Julio Cobos cabeceando desde la zona técnica el gol de Rubén Sanchidrián Barragán (Vélez-Málaga, 1999). «Sí, yo también he rematado con él… también he rematado ese balón», reconocía el técnico verde tras el encuentro en la sala de prensa del Francisco de la Hera. Igualito que en el tanto en Leganés de hace dos años y medio, cuando en lugar de ir abajo como el pasado sábado, se elevó por encima de las torres de la defensa del filial pepinero para darle la victoria al equipo cacereño, por entonces en Segunda Federación.

«Yo a Sanchidrián lo conozco hace ya muchísimos años», hace memoria Julio Cobos. «Él jugaba de delantero centro en muchas ocasiones en el Malagueño. Yo no tengo redes sociales, pero me entero de cosas. Sanchidrián tiene más goles en Primera Federación que ninguno de nuestros jugadores, con el Linares. Sabemos que es un jugador que tiene gol, que es muy sacrificado y que le da muchas cosas al equipo. Hoy lo ha podido demostrar. Y está ahí porque se lo merece».

Está ahí de titular tras sus dos suplencias en las dos primeras jornadas ligueras, en Pontevedra y Getxo. El extremo malacitano completó setenta muy buenos minutos ante el Arenteiro y desde entonces no se ha bajado del 'once'. Este último sábado fue el principal protagonista del primer triunfo de su equipo en la categoría, ganándole la posición a Vergés para rematar un centro de Sanchís a falta de ocho minutos para el final. «Es de estos jugadores pequeñitos que aparentemente crees que no te va a ganar, pero que tiene un gran salto de cabeza y también anticipa bien… y luego es capaz de meter la cabeza en un avispero. Que va para adelante, vamos», dice de él su entrenador.

Regreso triunfal a Cáceres

Tras sus dos últimas temporadas en el Numancia, Sanchidrián regresó este verano al Príncipe Felipe para lograr en el Cacereño lo que ya dejó intuir en el Linares hace cuatro temporadas: que es un jugador de esta categoría. Aquella 21-22, sin ser titular, marcó seis goles en el equipo de Alberto González, quedando quinto en la tabla y disputando playoff de ascenso a Segunda A en Riazor ante el Deportivo.

Tras aquella temporada, firmó por el Antequera y en el mercado de invierno aterrizó en la carretera de Salamanca. Tras 11 titularidades en 16 partidos y tres goles, saltó del 'chasco' del Nuevo Colombino al Numancia. Y como Bordallo y Cobos sabían de su evolución y, por tanto, de que tenía nivel para esta Primera Federación, no dudaron en tantearle este verano para que regresara.

Más allá del 2-1, Sanchidrián ha destacado en estos dos últimos partidos en Almendralejo por dar más de lo que tiene, de no rendirse jamás y de salir vencedor en la mayoría de los duelos y balones divididos a pesar de su 1,75 de estatura, la más baja del vestuario verde. Hasta que el fútbol diga lo contrario, a día de hoy es el dueño de la banda derecha del Cacereño. Aunque, como anticipó Cobos, de ahí parte… pero no deja de pisar todos los frentes de ataque de su equipo.

El sábado, en Barakaldo (14.00 horas), todo apunta a Sanchidrián y unos cuantos más.