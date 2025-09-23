HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El hermano de Pedro Sánchez y Gallardo se sentarán en el banquillo
Rubén Sanchidrián pugnando el sábado en el derbi junto al emeritense Javi Domínguez. JOSÉ MANUEL ROMERO
Primera RFEF

El gran salto de Rubén Sanchidrián

El extremo del Cacereño no ha dejado de evolucionar en sus últimas temporadas y el sábado se erigió en el gran protagonista de la primera victoria de su equipo

R. P.

Cáceres

Martes, 23 de septiembre 2025, 13:59

Si el derbi hubiera congregado, por ejemplo, las cámaras que aglutina un partido en la élite, ya llevaría unos cuantos miles de reproducciones el clip ... de Julio Cobos cabeceando desde la zona técnica el gol de Rubén Sanchidrián Barragán (Vélez-Málaga, 1999). «Sí, yo también he rematado con él… también he rematado ese balón», reconocía el técnico verde tras el encuentro en la sala de prensa del Francisco de la Hera. Igualito que en el tanto en Leganés de hace dos años y medio, cuando en lugar de ir abajo como el pasado sábado, se elevó por encima de las torres de la defensa del filial pepinero para darle la victoria al equipo cacereño, por entonces en Segunda Federación.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  2. 2 Una pelea en Badajoz deja ocho detenidos y varios policías heridos
  3. 3 Jonathan, el joven muerto en una reyerta en Cáceres, un apasionado por el baile al que llamaban Pirlo
  4. 4 Ingresa en prisión uno de los detenidos tras la reyerta mortal de Cáceres investigado por homicidio
  5. 5

    Condenan al alcalde de Torremejía por dar un puñetazo a un vecino y zarandear a su madre
  6. 6 El escritor británico Ken Follett desvela el destino extremeño en el que pasa sus vacaciones
  7. 7 El hermano de Pedro Sánchez y Gallardo se sentarán en el banquillo
  8. 8 Muere un hombre de 35 años tras chocar su coche con un caballo en la carretera de Olivenza
  9. 9 Ingresa en prisión un vecino de Guareña por tentativa de homicidio de dos jóvenes con una escopeta de caza
  10. 10 Varios jóvenes moralos, investigados por la reyerta mortal de Cáceres

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El gran salto de Rubén Sanchidrián

El gran salto de Rubén Sanchidrián