Un gallego, un alemán y un portugués aterrizan en el Mérida

R. P. Mérida Jueves, 28 de agosto 2025, 20:20 Comenta Compartir

A falta de horas para el debut liguero (sábado, 19.30, en el estadio Romano), el Mérida ha presentado a sus tres últimas incorporaciones del verano: un gallego, Pablo Cacharrón (Lugo, 1997); un alemán de origen kosovar, Benjamin Dibrani (Resgensburg, 2004); y un portugués, Rodrigo Pereira (Barreiro, 2003).

Faltaría tan sólo uno por presentarse, pero es que todavía no ha llegado. Porque la dirección deportiva emeritense no quiere cesión, quiere jugadores en propiedad. Hay dos extremos zurdos con una oferta del Mérida sobre la mesa y sigue esperando una respuesta. El primero que la acepte, llegará al Romano. Aunque a lo mejor no la acepta ninguno y la plantilla de Fran Beltrán se queda tal cual está.

A falta de ese extremo zurdo, el último en llegar ha sido el delantero sub-23 del Académico Viseu. «Yo empecé la pretemporada el 1 de julio, así que llevo dos meses preparándome físicamente. Estoy muy bien», fueron las primeras palabras de un Rodrigo Pereira que reconoció que ni se lo pensó cuando le llamó su compatriota, Tiago Lenho: «Era un paso que quería dar. La decisión fue fácil. Siento que voy a ser feliz aquí». El nuevo goleador del Mérida se considera «un delantero fuerte dentro del área, que no paro de buscar los espacios para hacer gol. Me relaciono bien con mis compañeros y procuro siempre ayudar al equipo tanto ofensiva como defensivamente».

Otro sub-23 con el sello de BIA en su carta de presentación es el medio ofensivo Benny Dibrani, que entre la grave lesión que tuvo hace tres años y una mala decisión de su representante el curso pasado (que lo llevó a equipos sin la documentación necesaria para competir), lleva ya varias temporadas sin la continuidad que necesita un futbolista de su perfil. «Físicamente estoy muy bien, no tengo ningún problema. Eso pasó hace ya tres años», admite un jugador que llegó a prueba y ha convencido a todos para quedarse. Le ofreció su nuevo agente la posibilidad de probar en Mérida y aceptó, «y me he sentido muy cómodo desde que llegué. Estoy contento con mi rendimiento estas semanas. Al principio fue diferente, pero creo que me he adaptado muy bien. Me explican todo en inglés y estoy intentando aprender el idioma», explica con un inglés muy claro. «Soy muy técnico, muy físico y fuerte y puedo correr mucho. A mí me gusta tener el balón, dar asistencias y hacer goles. Mis posiciones favoritas son de diez u ocho».

Por su parte, el guardameta senior que firmó el viernes pasado y acaba de completar su primera semana de entrenamiento ya está más tranquilo, después del mes que ha pasado en Lugo: «Nunca había vivido una situación así. Estuve entrenando normal con el equipo teniendo claro que se iba a producir la salida. Había ofertas que no me interesaban a mí, otras al club… pero hace dos semanas contactó el Mérida y no me lo pensé mucho». Así que está preparado pero le faltan minutos de competición: «Allí sólo disputé 45 minutos y aquí en Mérida los 15' del otro día en Salamanca. Llego con esa desventaja, pero esta semana ha ido todo muy fluido, relajado y me he adaptado bastante rápido».

Uno de los debates de las primeras jornadas será si juega Adrián Csenterics, sub-23 cedido con opción a compra, o el propio Pablo Cacharrón, guardameta senior con experiencia en la categoría: «En la portería, cada vez hay menos titulares y suplentes. El objetivo de los dos es estar disponibles y luego que el entrenador decida. Adrián es un chico diez, como persona y como portero. A mí me parece un porterazo, con un potencial tremendo. Eso me va a hacer a mí mejor. Él me aportará unas cosas y yo a él, otras. Nos retroalimentaremos para el beneficio del equipo».

Temas

Mérida AD