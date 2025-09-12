El Francisco de la Hera, un estadio comodín para los clubes extremeños

Paco Galeano Almendralejo Viernes, 12 de septiembre 2025, 19:03 Comenta Compartir

Desde que en el año 1999 el Francisco de la Hera acogiese un partido de destierro entre el Sevilla y el Rayo Vallecano, por culpa de una sanción impuesta al equipo hispalense, hasta el que protagonizarán este domingo el Cacereño y el Arteiro por necesidades del cuadro extremeño, han sido varios y de todo tipo los encuentros que se han jugado en el municipal de Almendralejo sin que ningún equipo residente en la ciudad fuese uno de los protagonistas.

Aquel partido del 99, correspondiente a la Copa del Rey, no estará ya en la memoria de muchos aficionados, principalmente los más jóvenes, que sí han tenido la ocasión de disfrutar de primera mano de los últimos choques para los que el Francisco de la Hera ha abierto sus puertas. Principalmente para cubrir las necesidades de varios equipos extremeños cuyas instalaciones no estaban preparadas para acoger los partidos que la nueva configuración del torneo del KO les ha permitido disputar ante equipos de primer nivel. Y es que quizás, junto a la ciudad deportiva, el Francisco de la Hera ha sido el mejor vestigio que dejó a la localidad el paso del CF Extremadura por la Primera División.

En diciembre de 2018, el estadio almendralejense fue el escenario del partido del Badajoz frente al Almería B de Segunda B que acabó con empate a uno, un exilio voluntario del equipo blanquinegro con motivo de la resiembra del césped del Nuevo Vivero.

Más recientes, y en la memoria por tanto de todos, está el encuentro que abrió el camino. Fue en noviembre de 2022 cuando el Santa Amalia recibió en la capital de Tierra de Barros a un Villarreal con Reina, Mojica o Gerard entre los convocados. Mención aparte merece el siguiente protagonista, el Real Betis Balompié, y sus dos visitas consecutivas a la ciudad por culpa de un caprichoso sorteo. Lo hizo en noviembre de 2023 para medirse al Hernán Cortés y repitió justo un año después ante un Gévora al que nadie le puso fáciles las cosas para jugar en el Nuevo Vivero.

Lo más negativo de todos ellos es que en ninguno la victoria ha caído del lado extremeño por causas obvias de las diferencias de categoría. Este domingo el conjunto de Julio Cobos, uno de los muchos que ha corrido por el césped del Francisco de la Hera como jugador azulgrana, tendrá la oportunidad de romper esta negativa racha.

También en este último año, el Francisco dela Hera ha sido sede de encuentros de la selección femenina absoluta ante Canadá y del combinado sub-17 en la fase élite clasificatoria para el Europeo de la categoría.