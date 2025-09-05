Fran Beltrán, técnico del Mérida: «El Tenerife es un rival de nuestra liga»

Cuando Juanjo Sánchez desestimó en verano la interesantísima oferta de renovación del Mérida porque el Tenerife le triplicaba el contrato, llegó al Romano ... para asumir su rol en el engranaje del equipo Martín Solar, un peldaño por debajo de todo lo que le dio Juanjo Sánchez al Mérida en año y medio. Pues bien, es probable que Martín Solar no juegue este sábado en el Heliodoro Rodríguez López por lesión y Juanjo Sánchez vuelva a liderar el centro del campo tinerfeño tal y como hizo el pasado domingo en Guadalajara. Es un simple y mero ejemplo para poner en contexto la distancia que separa al Mérida y al Tenerife, a pesar de compartir categoría. Distancia en presupuesto, en plantilla y porque uno baja del fútbol profesional y el otro aspira algún día a llegar a él.

Y sin embargo, ni el club ni el vestuario quieren escudarse en este pretexto. Ya el año pasado, desde los despachos y el cuerpo técnico soñaban más ambiciosos que parte de la prensa y de la afición. Este curso Fran Beltrán empieza igual de fuerte: «Estamos en la misma categoría, competimos en la misma división y tenemos que ir allí a ganar el partido. El Tenerife es un rival de nuestra liga. Por méritos propios, el Mérida viene haciendo las cosas de una manera que le permite cada año enfrentarse a equipos de la entidad del Tenerife o del que caiga de Segunda. No tenemos que acomplejarnos en ese sentido».

Hace siete días, la grada constató que la idea y el estilo es el mismo que tan buenos resultados y tan buenas tardes dio el curso pasado. Ahora el equipo tiene que demostrar que las dificultades a domicilio son ya lágrimas en la lluvia. Si bien, es lícito recalcar que tendrá que hacerlo en el, a priori, partido más complicado del año: recién descendido, campo de fútbol profesional, presupuesto más grande de la categoría y plantilla con todos los calificativos. «Pero posiblemente sea mejor cogerlos ahora, a inicios de la competición. Aunque esto es según lo veas», reflexiona Fran Beltrán. «Por el otro lado también pienso que estarán motivados ante su primer partido en casa y no creo que se ahorren una carrera».

Tenerife: Martín; David Rodríguez, Álvaro González, Landaruzi, Marc Mateu o Zoilo; Aitor Sanz, Juanjo Sánchez, Nacho Gil, César Álvarez, De Miguel y Enric Gallego. - Mérida: Csenterics; Felipe Alfonso; Gaizka, Javi Lancho, Vergés; Víctor Corral, Martín Solar o Areso o Miki Muñoz, Doncel, Beneit, Chiqui; y Álvaro García. Árbitro: José María Aranda Delgado, del comité andaluz.

Estadio y hora: Heliodoro Rodríguez López (21.30, hora peninsular).

Recuperados Javi Domínguez y Luis Pareja, la única duda es la de Martín Solar, que ha viajado finalmente con la expedición. Lo que significa que está para jugar minutos. Desconocemos si de inicio o en el tramo final. Si la decisión es esta última, Fran Beltrán deberá decantarse en el 'once' inicial por un jugador parecido, como Benny Dibrani; por un mediapunta atrasado, como Beneit; o por un pivote adelantado, como Víctor Corral. Los demás podrían ser los mismos que en la primera jornada.

Podrían, «porque puedo cambiar cosas», avisa el técnico emeritense. «Barakaldo y Tenerife son dos equipos diferentes. Más allá del resultado, nosotros analizamos las cosas buenas y malas que hacemos e intentamos ajustar. A veces corriges con el perfil de jugador que has optado la semana anterior y otras veces sientes que el equipo puede mejorar si haces algún cambio. No va tan enfocado al resultado como a lo que pasa en el juego o creemos que puede ocurrir en el partido».

El Tenerife, que viene de ganar 0-2 en Guadalajara, sólo tiene la duda del lateral zurdo Marc Mateu por un esguince de tobillo. Sí estarán Alassan, Javi Pérez y el goleador Nacho Gil, aunque pidiese el cambio la semana pasada.