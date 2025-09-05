HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Fran Beltrán dirigiendo una sesión durante esta pretemporada. Mérida AD
Primera RFEF

Fran Beltrán, técnico del Mérida: «El Tenerife es un rival de nuestra liga»

La primera salida coincide con el partido, a priori, más complicado del curso y aun así el entrenador romano se muestra ambicioso

R. P.

Mérida

Viernes, 5 de septiembre 2025, 19:13

Cuando Juanjo Sánchez desestimó en verano la interesantísima oferta de renovación del Mérida porque el Tenerife le triplicaba el contrato, llegó al Romano ... para asumir su rol en el engranaje del equipo Martín Solar, un peldaño por debajo de todo lo que le dio Juanjo Sánchez al Mérida en año y medio. Pues bien, es probable que Martín Solar no juegue este sábado en el Heliodoro Rodríguez López por lesión y Juanjo Sánchez vuelva a liderar el centro del campo tinerfeño tal y como hizo el pasado domingo en Guadalajara. Es un simple y mero ejemplo para poner en contexto la distancia que separa al Mérida y al Tenerife, a pesar de compartir categoría. Distancia en presupuesto, en plantilla y porque uno baja del fútbol profesional y el otro aspira algún día a llegar a él.

