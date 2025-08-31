Fran Beltrán, técnico del Mérida: «Parecía que estábamos en la Premier League»

R. P. Mérida Domingo, 31 de agosto 2025, 17:29 Comenta Compartir

Fran Beltrán vivió su estreno en el Romano con hiperactividad. Con mucha hiperactividad. No paró quieto ni un ratito en su banquillo. Se tiraba a por los balones para que sus jugadores sacaran rápido, entraba al campo en cualquier parón para corregir y ajustar, miraba al cuarto árbitro mientras hablaba con el linier y miraba al linier mientras hablaba al cuarto árbitro… «Hemos estado lanzados y empujados por una afición que, cuando había posibilidad de transición o forzábamos un córner, parecía que estábamos en la Premier League», agradeció los oídos a los suyos el técnico emeritense.

El Romano cobijó una afluencia de público típica de los últimos cinco partidos de temporada, a pesar de que hubo más de medio millar de abonados que aún disfrutan de sus vacaciones y no ocuparon su asiento en el debut liguero. Casi 3.400 espectadores que animaron el ambiente y provocaron colas kilométricas en los accesos. Hubo un momento que la de la grada de preferencia llegaba casi hasta el Día. «Desde el club queremos pedir disculpas a nuestros aficionados por los problemas ocasionados en los accesos al estadio. Reforzaremos el personal e intentaremos subsanar los problemas para un mejor funcionamiento en el futuro». Traspasado el primer cuarto de hora de partido, aún había aficionados entrando al estadio.

Hace dos años, en el debut ante el Linares, acudieron al Romano 2.182 aficionados. El año pasado, ante el Recreativo, fueron 3.324, pero con casi 500 de ellos procedentes de Huelva. Este sábado, salvo una veintena de aficionados vascos, todos eran emeritenses. La venta del club a un grupo inversor más grande y la última campaña realizada han lanzado la campaña de abonos y las nuevas altas a cifras históricas en el AD. «Evidentemente tenemos que mejorar, controlar mejor los partidos, el ritmo de juego… pero lo que queremos es acelerarlos, queremos rock and roll, y eso nos va a llevar a precipitarnos». Ese estilo, impuesto desde la llegada de Mark Heffernan, es otro de los causantes de que la ciudad se haya activado más.

«Estoy contento por arrancar ganando y dejar la portería a cero. El arranque de la segunda parte y el gol han sido consecuencia de que el equipo ha querido dar un paso hacia adelante tras el descanso. No hemos sufrido nada hasta los últimos minutos, porque no nos estaban tirando a puerta», valoró Fran Beltrán tras su primera victoria oficial en el Mérida. Tras ella, quiso destacar el papel de su capitán, Felipe Alfonso: «Especial mención a Pipe, que ya me lo imaginaba, pero que hay que resaltarlo. Casi cien minutos hoy por y para el equipo».

Sin apenas pretemporada y con tan solo media hora de juego en el amistoso de Salamanca, completó el partido rayando a su nivel, sobre todo en la segunda parte, cuando se atrevió a profundizar todo lo que no había profundizado en la primera: «Una manera de acortarle el recorrido a Pipe y que pudiera ser más agresivo por fuera era, precisamente, empezar a salir con Víctor (Corral) y hacer una salida de tres más definida o lateralizando a Martín (Solar) por el otro lado. Tenemos que ser imprevisibles, por eso trabajamos muchas alternativas. Es un modelo de ataque algo complejo, porque queremos juntar a mucha gente, recargar zonas, jugar rápido y de primera… y hay que hacerse a ello. Ellos marcaban al hombre por fuera y si hacíamos salida de tres, Pipe iba a estar más cerca de Doncel, lo que le iba a permitir que el recorrido fuera más corto para doblar la banda. Lo que ha hecho hoy Pipe ha sido espectacular», lo explicó tácticamente Fran Beltrán.

«Yo pensaba antes del partido que el equipo iba a ser competitivo». Y lo fue. Y así y con Javi Domínguez y a ver Luis Pareja, se viaja más tranquilo el próximo sábado al Heliodoro Rodríguez López de Tenerife (21.30 horas). «Vamos a vivir un partido totalmente distinto a este».