Fran Beltrán: «Sigo confiando en mi capacidad»

El delicado momento que atraviesa y sufre el Mérida se compendió en los minutos posteriores al derbi del pasado sábado en el Francisco de la ... Hera. Mientras los jugadores se acercaban lentamente al fondo sur, una parte de los 1.500 emeritenses que se desplazaron les devolvieron gestos de desaprobación por el partido perpetrado. Uno de los últimos que se quedó aguantando el chaparrón fue el técnico, Fran Beltrán. «¿Que qué pensaba? En que esa afición se merecía un entrenador que diese la cara en ese momento. Cuando un equipo pierde tres partidos seguidos y está abajo en la clasificación, es normal que su afición no esté contenta».

Y es que, seguramente, el Mérida no se vaya a encontrar un contexto de partido tan favorable a domicilio como el del pasado sábado: un derbi en campo neutral en excelentes condiciones y con más de 1.500 aficionados tuyos en las gradas. «Yo a la gente le pido que apoye durante los noventa minutos, y eso es lo que está haciendo. Y a partir de ahí, tienen el derecho a demostrar su descontento. Esto es una cosa que pasa aquí y en todos lados, y lo que tenemos que hacer es asumir y trabajar para revertirlo. Lo único que puedo decir es que tengo el absoluto compromiso de todos y cada uno de los jugadores para trabajar de la mejor manera posible».

El autor del único tanto emeritense en el partido, que debutó como titular esta temporada, también fue uno de los que perdió su mirada entre la marea blanca que bajaba las escaleras para abandonar el fondo del estadio almendralejense: «Vi una afición que aprieta, pero es que los equipos grandes tienen estas cosas. El Mérida es un equipo importante de la categoría, que debe pelear por estar lo más cerca posible de los puestos altos de la clasificación y es normal que la gente esté enfadada. También había gente que nos animaba. Queda mucho, esta Liga es complicada y yo tengo plena confianza en los compañeros y cuerpo técnico».

Tras el partido, en pleno vestuario, las palabras que dirigió Fran Beltrán a su plantilla fueron en esa línea: en no dejar de trabajar. «Sigo confiando absolutamente en mis jugadores, en mi staff y en mi capacidad. Soy consciente de que el inicio no ha sido bueno, y lo que toca ahora es trabajar el siguiente partido. La derrota es peligrosa porque a veces, hasta lo que haces bien, lo puedes ver negativamente. Tenemos que acertar con el diagnóstico. Creo que tengo una plantilla responsable con ganas de trabajar y que confía en los compañeros y el cuerpo técnico. Ya se lo he dicho: al que veía guapo hace dos días, no lo veo feo ahora porque encajemos un gol en el 82. Y lo que tengo que hacer es seguir trabajando para ganar y que todos estemos más contentos».

Es el peor arranque del Mérida en su andadura por Primera Federación, de ahí que ocupe la penúltima posición en la tabla antes de visitar el domingo (16.00 horas) al invicto Zamora de Javi Eslava e Ismael Athuman. «¿Ahora mismo el entrenador está sacando lo mejor del potencial de estos jugadores? Evidentemente no, porque sino no habríamos perdido tres partidos. No me vuelvo loco. Trabajo. Creo que veníamos de una dinámica buena en pretemporada ante equipos de nuestra categoría, creo que ante el Barakaldo hicimos un buen partido, creo que hicimos sesenta minutos en Tenerife que van a hacer muy pocos equipos allí, puede que ante el Celta B pudiéramos haber controlado mejor el intercambio de golpes y ante el Cacereño hemos controlado mejor esas situaciones, pero a cambio hemos perdido mucha fluidez y mucha valentía en ataque. Tenemos que encontrar ese equilibrio, tenemos que encontrarlo pronto y me voy a dejar la vida por hacerlo».