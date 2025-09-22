HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fran Beltrán en el banquillo del Francisco de la Hera durante el derbi ante el Cacereño. JOSÉ MANUEL ROMERO
Primera RFEF

Fran Beltrán: «Sigo confiando en mi capacidad»

El Mérida, que firma su peor arranque en Primera Federación y por eso es penúltimo, sufrió el sábado tras el derbi los reproches y la exigencia de sus aficionados

R. P.

Mérida

Lunes, 22 de septiembre 2025, 14:11

El delicado momento que atraviesa y sufre el Mérida se compendió en los minutos posteriores al derbi del pasado sábado en el Francisco de la ... Hera. Mientras los jugadores se acercaban lentamente al fondo sur, una parte de los 1.500 emeritenses que se desplazaron les devolvieron gestos de desaprobación por el partido perpetrado. Uno de los últimos que se quedó aguantando el chaparrón fue el técnico, Fran Beltrán. «¿Que qué pensaba? En que esa afición se merecía un entrenador que diese la cara en ese momento. Cuando un equipo pierde tres partidos seguidos y está abajo en la clasificación, es normal que su afición no esté contenta».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El Ayuntamiento de Cáceres sufragará los gastos del funeral del joven muerto tras una reyerta
  2. 2

    El SES da el relevo al sillón más odiado de Extremadura
  3. 3 El Ayuntamiento de Cáceres sufragará los gastos del funeral del joven muerto tras una reyerta
  4. 4 Jonathan, el joven muerto en una reyerta en Cáceres, un apasionado por el baile al que llamaban Pirlo
  5. 5 Cuatro heridos, uno de ellos grave, en un choque entre dos vehículos cerca de Alconchel
  6. 6 El Infoex desactiva el nivel 1 por el incendio forestal de Valverde de la Vera
  7. 7 Muere el sacerdote Pedro Losada, que fue canónigo de la catedral de Badajoz y delegado de misiones
  8. 8

    Sólo media hora de animación en el derbi entre el Cacereño y el Mérida
  9. 9

    Los policías que ayudaron a salvar a un niño en Cáceres: «Respiraba mal, pero llegamos a tiempo al hospital»
  10. 10

    Empiezan las obras para construir 80 pisos de alquiler asequible en Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Fran Beltrán: «Sigo confiando en mi capacidad»

Fran Beltrán: «Sigo confiando en mi capacidad»