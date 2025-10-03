HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Aspecto actual del césped del Romano tras la nueva resiembra de invierno. HOY

Fran Beltrán: «Que la afición nos anime a muerte»

El técnico del Mérida le reivindica a su grada que se comporte como lo ha hecho hasta ahora: apoyando como nunca… y más en este delicado momento

R. P.

Mérida

Viernes, 3 de octubre 2025, 16:07

«No conozco mucho el Romano, pero desde el primer momento he sentido que el equipo tiene el apoyo de la gente cuando está compitiendo. ... Siempre que hemos jugado en casa, la afición ha respondido y animado. El otro día no conseguimos el resultado que pretendíamos en Zamora, pero al acercarnos la gente nos aplaudió. El día del Celta B, si no es por el empuje de la gente con el 0-3, no hubiéramos conseguido merecer empatar. La grada tiene que ser consciente precisamente de ese efecto que generan en los jugadores. Muchos son nuevos, otros jóvenes, algunos sin tanta experiencia… y yo estoy convencido de que la afición, después de cuatro semanas sin ver ganar a su equipo, van a venir con ganas de que lo haga. Y para que gane, es más fácil que ellos animen a muerte como lo están haciendo hasta ahora. Y luego, nosotros tenemos que estar centrados en hacer las cosas bien y de jugar de una manera que genere un efecto caldera».

