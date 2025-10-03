Fran Beltrán: «Que la afición nos anime a muerte»

«No conozco mucho el Romano, pero desde el primer momento he sentido que el equipo tiene el apoyo de la gente cuando está compitiendo. ... Siempre que hemos jugado en casa, la afición ha respondido y animado. El otro día no conseguimos el resultado que pretendíamos en Zamora, pero al acercarnos la gente nos aplaudió. El día del Celta B, si no es por el empuje de la gente con el 0-3, no hubiéramos conseguido merecer empatar. La grada tiene que ser consciente precisamente de ese efecto que generan en los jugadores. Muchos son nuevos, otros jóvenes, algunos sin tanta experiencia… y yo estoy convencido de que la afición, después de cuatro semanas sin ver ganar a su equipo, van a venir con ganas de que lo haga. Y para que gane, es más fácil que ellos animen a muerte como lo están haciendo hasta ahora. Y luego, nosotros tenemos que estar centrados en hacer las cosas bien y de jugar de una manera que genere un efecto caldera».

Es la opinión de Fran Beltrán, el técnico del Mérida, sobre el ambiente que se puede encontrar su equipo este domingo ante el Arenas de Getxo. Tras cuatro derrotas seguidas, la penúltima posición en la tabla y los dos últimos partidos mal jugados, la grada anda decepcionada y preocupada por el equipo. Principalmente porque ha ido de más a menos. Pero también lo está el equipo: «La primera fase de la semana es de tristeza, pero la última es de estar preparando y pensando en lo que viene. De estos cuatro últimos partidos, tres han sido fuera de casa, o sea que tenemos ganas de volver a nuestro estadio, con nuestra gente, que se merece ya una victoria».

«El equipo está responsabilizado», continuó exponiendo en la previa del próximo choque Fran Beltrán. «Esto es el inicio de un proyecto cuyo nivel de profesionalización está creciendo y va a crecer más aún. Los jugadores han pasado de estar dos horas en el Romano a estar cinco o seis. Y los fines de semana no estamos consiguiendo lo que el equipo está trabajando durante la semana. Pero esto no va de merecimientos, por mucho que hagas las cosas bien de lunes a viernes. Lo que hemos hecho durante la semana te tiene que ayudar, pero no decide el resultado. No podemos cometer errores en contextos igualados que nos pongan en desventaja. Hay que cambiar el chip y la competencia interna te tiene que obligar a ello: si el jugador no tiene la actitud o creencia de que vamos a salir de esta, de que vamos a hacer un buen partido, de que vamos a atacar, a presionar y estar mucho tiempo en campo contrario, es imposible de que juegue».

Durante los tres últimos días, partiendo del bajón futbolístico del equipo, el cuerpo técnico ha incidido en las cosas positivas que ha hecho el equipo y en la confianza en uno mismo para imponerlas sobre los aspectos negativos. «Tenemos que tener personalidad cuando tenemos el balón, agresivos cuando lo perdemos, confianza para que lo que haya pasado antes no nos reste. Tenemos que salir limpios, con la mente fresca y el foco única y exclusivamente en cada acción del partido ante el Arenas para poder competir mejor. Porque si competimos mejor y jugamos mejor, vamos a estar más cerca de la victoria».

El equipo, que ha terminado su periplo por Guadiana y realizará la última sesión de entrenamiento de la semana este sábado en el resembrado césped del Romano, sólo tiene la duda de Jacobo Martín, que ya ha comenzado a entrenar esta semana. Además de algunas dudas más que el entrenador prefirió no desvelar.