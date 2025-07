El feliz regreso a casa de Iván Fernández y Emi

El Cacereño comenzó la tradicional ronda de presentaciones con dos jugadores que no necesitan darse a conocer ante la afición verdiblanca. Iván Fernández y Emi ... regresan a casa con la ilusión de la primera vez y agradecidos por el cariño recibido. Francis Bordallo argumentó ese viaje de vuelta por «la confianza que tenemos en ese buen rendimiento que dieron en Segunda RFEF y estamos convencidos que volverán a hacerlo en una categoría más difícil y exigente como es la Primera RFEF», apuntaba el director deportivo.

Iván Fernández expresó su felicidad por volver al Cacereño y su deseo por corresponder de nuevo a la afición. «Estoy de vuelta aquí y con muchas más ganas que antes». El extremo de Retamal de Llerena resaltó la proyección que ha tenido el club en este año que ha estado fuera. «Veo a todo el mundo enganchado con el Cacereño y con muchas ganas de seguir creciendo». Emi compartía ese sentimiento por reencontrarse con una etapa que le dejó huella. «Estoy muy contento de volver aquí. Estuve un tiempo breve, pero noté muchísimo cariño de la ciudad y del equipo. Se respiraba un ambiente muy bueno en el vestuario, algo que me marcó y me gustó mucho. Al darse la oportunidad de volver no lo dudé ni un segundo», explicó el lateral madrileño.

Iván Fernández destacó el gran salto en todos los sentidos que supone la Primera RFEF. «Va a ser un año bonito para todos y sobre todo muy ambicioso. Es una categoría nueva y bastante exigente, esperamos disfrutar mucho». En cuanto a lo que les ha pedido Julio Cobos, Emi señaló que el técnico se lo pone muy fácil a los jugadores. «Llevamos poco tiempo entrenando, pero ya se van notando cosas de lo que quiere. Siempre es muy claro en eso y se agradece mucho. Conozco un poco lo que busca y eso ayuda. Es muy claro y creo que ni a los nuevos ni a los viejos nos va a costar entender lo que busca para el equipo».

Para el lateral derecho madrileño, la temporada se presenta apasionante en un categoría con grandes equipos y estadios. En ese sentido, a Emi le hace especial ilusión visitar Tenerife y Ponferradina, por lo que representan en el fútbol español. «Todos los campos son superbonitos y todos los partidos van a ser emocionantes. Eso es un punto a favor para nosotros porque nos va a motivar cualquier rival».