Empate positivo del Cacereño en Getxo

El Cacereño repitió marcador final de empate, como en la jornada inicial, en un intenso partido disputado en Gobela ante el Arenas. ... El conjunto verdiblanco se adelantó por medio de Crespo cerca de la media hora, pero los locales remontaron antes del descanso. Iván Fernández situó el 2-2 con un gran zurdazo. El encuentro empezó con susto para el elenco de Julio Cobos. En el minuto seis, una internada de Baba Diocou le permitió plantarse en el mano a mano con Diego Nieves, que salió indemne gracias a la aparición salvadora a su espalda de Emi. El cancerbero, que fue atendido por unas molestias en el hombro izquierdo, sí tuvo que intervenir tres minutos después en un remate desde cerca de Jorge Luis a pase de Álex Hidalgo.

El Cacereño intentaba ser fiel a su juego de toque y salida desde atrás, aunque la pegajosa presión de la escuadra rojinegra era un problema. Salvo un centro de Berlanga que no encontró rematador, apenas hubo nada que anotar en la parcela ofensiva por parte de la escuadra verdiblanca hasta el minuto 25. Sin embargo, su primera ocasión clara supuso el 0-1. En una falta lateral, César Gómez remató justo a la cepa del palo de la meta del cuadro getxotarra. La jugada continuó y Raúl Sanchís centró de zurda para que el central Crespo marcara en posición de delantero centro. El asistente de Ruiz Álvarez anuló la acción, pero la revisión del árbitro principal en el monitor dio el gol como legal. No era fuera de juego.

El tanto abrió el partido, con un Arenas que volvió a la carga. Diego Nieves tuvo que repeler un intento de Álex Hidalgo en una jugada que era más peligrosa en el despeje. Jorge Luis no supo qué hacer con la pelota y el meta del equipo cacereño se la quitó de los pies. En el minuto 37, llegó otra acción clave. Verde se deshizo con un quiebro dentro del área de Crespo, que le derribó con claridad. Diego Nieves, colosal, le tapó el tiro desde los once metros a Álex Hidalgo, con la mala suerte de que el esférico le quedó muerto al lanzador, que le batió sin remisión.

El Cacereño apostó por pertrecharse atrás en el tramo final de la primera parte para intentar conservar el empate hasta el descanso, aunque no pudo cumplir con su objetivo. Fue por mérito de Baba Diocou, que marcó un tanto sublime. Cogió la pelota casi en el centro del campo, rompió a Emi, se metió como un rayo en el área y, tras deshacerse también de Martínez, encontró la red disparando con la pierna izquierda.

Arenas: Gastesi; Collado, Sillero (Galder, min. 84), Mutilva, Zabaleta; Zabala, Verde, Álex Hidalgo (Mattheus, min. 58); Troncho (Pablo García, min. 68), Baba Diocou (Lartitegi, min. 68); y Jorge Luis (Álvaro Vázquez, min. 68). 2 - 2 Cacereño: Diego Nieves; Emi, Martínez, Crespo, Joserra; Deco (Javi Ajenjo, min. 72), Raúl Sanchís (Diego Gutiérrez, min. 85), Rementeria (Iván Fernández, min. 46); Carlos González, César Gómez (Rubén, min. 67) y Berlanga (Diego Gómez, min. 67). Goles: 0-1: Crespo, min. 27. 1-1: Álex Hidalgo, min. 40. 2-1: Baba Diocou, min. 45+1. 2-2: Iván Fernández, min. 74.

Árbitro: Ruiz Álvarez (Comité asturiano). Enseñó tarjeta amarilla a los jugadores locales Collado, Álex Hidalgo, Mattheus, Álvaro Vázquez y Verde y al visitante Iván Fernández.

Incidencias: Gobela. 667 espectadores.

Le tocaba al elenco de Cobos remontar en la reanudación y arrancó muy bien la segunda parte con un remate potente de Emi que repelió Gastesi. La escuadra verdiblanca había adelantado sus líneas y jugaba más en campo rival. El ritmo era vivo y la intensidad la adecuada.

Sin embargo, el Arenas resistió bien ese tramo del partido y volvió a tener controlado el juego. Jon Erice refrescó la medular con la entrada de Mattheus por Álex Hidalgo y hasta hubo alguna llegada interesante, como una que acabó en un tiro alto de Collado. La respuesta de la formación cacereña la puso Carlos González en un remate dificultado por un adversario.

El duelo entró en la clásica fase de los cambios, en la que el conjunto vizcaíno intentó dar un paso atrás, al retirar a Troncho, Baba Diocou y Jorge Luis para meter a Pablo García, un defensor más, junto a Lartitegi y Álvaro Vázquez. Julio Cobos, mientras tanto, tiró de Diego Gómez, Rubén y un poco más tarde de Javi Ajenjo en lugar de Berlanga, César Gómez y Deco. El papel protagonista lo tomó el jugador que había sido su primera apuesta tras el descanso, Iván Fernández, que se inventó una jugada con recorte y tiro con la pierna zurda a la red. Tocó en el palo izquierdo de la meta defendida por Gastesi antes de entrar.

Se abrió así un partido de algo más de un cuarto de hora tras el 2-2 que empezó mejor el cuadro local, que generó un par de buenos tiros de Lartitegi, bien resueltos por Diego Nieves. Galder suplió a un fundido Collado, en tanto que Diego Gutiérrez por Raúl Sanchís fue el último cambio de Cobos.

Con el marcador teñido de incertidumbre, el Cacereño tuvo la victoria en un cabezazo de Martínez que sacó Gastesi en una jugada que culminó Rubén con otro testarazo que salió por arriba. Claro que también pudo perder, ya que en el minuto 95 Diego Nieves tuvo que sacar con la yema de los dedos un cabezazo de Zabaleta que pudo suponer el 3-2.