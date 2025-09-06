HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Qué ha pasado este sábado, 6 de septiembre, en Extremadura?
El Cacereño celebra uno de los tantos anotados este sábado ante el Arenas. CP Cacereño
Primera RFEF

Empate positivo del Cacereño en Getxo

Los verdiblancos rescatan un punto en el tramo final después de que el Arenas remontara el tanto de Crespo en la primera parte

Andoni Lizarraga

Getxo

Sábado, 6 de septiembre 2025, 21:54

El Cacereño repitió marcador final de empate, como en la jornada inicial, en un intenso partido disputado en Gobela ante el Arenas. ... El conjunto verdiblanco se adelantó por medio de Crespo cerca de la media hora, pero los locales remontaron antes del descanso. Iván Fernández situó el 2-2 con un gran zurdazo. El encuentro empezó con susto para el elenco de Julio Cobos. En el minuto seis, una internada de Baba Diocou le permitió plantarse en el mano a mano con Diego Nieves, que salió indemne gracias a la aparición salvadora a su espalda de Emi. El cancerbero, que fue atendido por unas molestias en el hombro izquierdo, sí tuvo que intervenir tres minutos después en un remate desde cerca de Jorge Luis a pase de Álex Hidalgo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Se confirma la presencia de un lince en Talaván y el Ayuntamiento lanza un aviso a los dueños de perros
  2. 2 Un nuevo local abre sus puertas en el corazón del Casco Antiguo de Badajoz
  3. 3

    Un vecino de Badajoz: «Si no nos dan licencia de obra pronto, tendremos que vender nuestra casa»
  4. 4 Muere un motorista de 20 años tras salirse de la vía en Valverde de Leganés
  5. 5

    El mayoral enviaba lejos al pastor para estar con su mujer
  6. 6 En estado grave tras sufrir un accidente y quedar atrapado en Cabeza del Buey
  7. 7 Raquel Sánchez Silva no presentará el acto del Día de Extremadura por motivos de salud
  8. 8 Muere Azuquita, miembro de los Rumba Kings, a los 47 años
  9. 9 Un hombre se presenta en un centro de salud de Mérida con dos heridas de bala
  10. 10

    La Junta denuncia por lo penal a las empresas que no optan a 242 rutas de transporte escolar

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Empate positivo del Cacereño en Getxo

Empate positivo del Cacereño en Getxo