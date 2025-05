Para viajar este sábado a Ibiza, Sergi Guilló no podrá contar con el sancionado Raúl Beneit (por acumulación de amarillas) ni con los lesionados Juanjo ... Sánchez, Mizzian y Miki Muñoz. Pero sí recupera al centrocampista Jack Beer, Álvaro Juan no ha sufrido ni una mísera duda en toda la semana después de su reaparición la última jornada y se llevará a las tres incorporaciones de invierno, incluido el último en llegar, el lateral zurdo Edu Sánchez. Completará la convocatoria el jugador del juvenil Piski Junior.

Pero la gran duda en el once, a tenor de los últimos dos partidos de Dani Vicente, estará en la portería. El técnico del Mérida sabe ya quién va a jugar esta vez, pero se lo comunicará a los afectados primero. «Son decisiones mías», comenzó explicando Sergi Guilló. «He visto muy bien a Dani en estos dos últimos partidos. Como ya comenté que lo iba a poner un día, en Sevilla era un buen sitio para darle la oportunidad. Venía de jugar el amistoso en Santa Amalia, no iba a tener presión al jugar fuera de casa… y como lo hizo bien decidimos darle continuidad ante el Marbella. Y volvió a hacerlo bien. Ahora sé que tengo dos porteros titulares. La suplencia de Juan (Palomares) no ha sido debido a que ha bajado el nivel ni nada por el estilo, estoy contento con él. Elegí a Dani porque era un buen momento, ha jugado bien y le he dado continuidad como en otros puestos de la alineación».

También deslizó el entrenador emeritense que, físicamente, Ismael Athuman estaría ya para poder jugar de inicio, «pero lo determinará el partido». «Los jugadores que llegan en el mercado de invierno no vienen de disputar muchos minutos en sus equipos, de ahí que les falte un puntito más a nivel físico. Pero Nil (Jiménez) ya sumó más de 60 minutos el pasado domingo y poco a poco lo iremos metiendo más. Ante el Marbella le ayudó el cambio porque venía de mucho tiempo sin jugar. Ahora estará para un poquito más. El que mejor está en condiciones físicas es Ismael (Athuman), pero es que lleva ya un mes entrenando con nosotros. Pero competir es otra cosa».

A quien le costará algo más entrar será a Edu Sánchez, que desde finales de septiembre sólo ha jugado 44 minutos a causa de una lesión y de momento sólo ha sumado dos sesiones de entrenamientos con su nuevo equipo. «Edu Sánchez y Nil Jiménez tienen perfiles similares, pero no son como Mario Climent. Partiendo desde el lateral izquierdo, Mario se metía más por dentro, a veces parecía un mediocentro, a veces jugaba más adelantado… Edu y Nil son laterales más clásicos, pero los dos son ofensivos, abiertos y profundos. Nil ataca mejor los espacios y Edu es mejor en conducción. Jugará el que esté mejor en el partido a partido».

Mercado de invierno

Precisamente sobre el mercado de fichajes, que se cerrará el próximo lunes 3 de febrero, siguen filtrándose nombres para ocupar el puesto de delantero sub-23 que está buscando la comisión deportiva del Mérida. El primero de ellos, según el periodista Ángel García, podría ser el mediocampista brasileño Miguel Carvalho del Espanyol, aunque hay equipos brasileños que también van detrás de su cesión antes de que el club blanquiazul lo venda la próxima temporada al fútbol saudí. Y el segundo, según COPE Tenerife, podría ser el delantero Ethyan González, del filial del Tenerife de Segunda Federación que renovó con el conjunto tinerfeño hace poco hasta 2028. El Mérida sigue teniendo libres fichas sub-23 para una hipotética llegada de los dos.