El domingo de la ilusión en el Mérida

Beneit, Edu, Saúl y Miki con los más pequeños de la academia del club.

R. P. Mérida Sábado, 5 de abril 2025, 19:56 Comenta Compartir

La climatología prevé aliarse con el Mérida: no lloverá a partir de las 15.00 horas de este domingo y, por tanto, no hay ... excusas para que el Romano no registre su mejor ambiente de la temporada. El club espera alrededor de 5.000 o 5.500 espectadores. El equipo y el partido lo merecen: los de Sergi Guilló defienden su plaza de playoff ante un rival directo como el Sevilla Atlético. Y con la permanencia en el bolsillo, el romanismo está obligado a ilusionarse en estas últimas nueve jornadas. «Los rivales que tienen menos puntuación que nosotros lo tienen más difícil», opina el técnico emeritense.

«Nos vamos a jugar el playoff en el Romano ante rivales directos. Yo lo prefiero así. Va a ser difícil, pero también era difícil estar a estas alturas en esta posición… y lo estamos. Nos hemos ganado el derecho a pelear hasta el final», continúa Guilló. Así que no lo olviden: si vuelve a ganar el Mérida, y engancha por primera vez esta temporada tres victorias consecutivas, aún no habrá hecho nada; pero si pierde o empata, seguirá en la pelea. Y vivo. Porque aunque en casa es el mejor equipo de todo el grupo, pudiera empatar o perder a tenor de lo que tendrá enfrente. «Es un partido para no desesperarse. Hay que tener paciencia para abrir la lata. Y tener mucho cuidado con las transiciones porque ellos tienen gente rapidísima cuando dejan futbolistas descolgados. Hay que estar todo el partido concentrados y muy metidos porque con poco te pueden hacer daño en una transición. Y luego, si no le presionas bien, tienen capacidad de jugar. Aparte de que es muy difícil meterles mano», avisa Guilló. El Sevilla Atlético es el mejor equipo de la segunda vuelta y, encima, han perfeccionado su entramado defensivo: desde que los visitó el Mérida en el primer partido del 2025 sólo han encajado cuatro goles. «Y sólo uno de ellos en ataque posicional, tras una transición en campo del Yeclano. Los otros tres goles han sido a balón parado. Se han puesto a defender muy bien», analiza el entrenador del Mérida. De hecho, en 2025, el balance de goles a favor y goles en contra de los dos equipos es de 20 a favor y 22 en contra para los emeritenses y 11-4 para los hispalenses, que vienen de perder la semana pasada 0-1 ante el Marbella. Vuelve Juanjo Sánchez En el Mérida regresa Juanjo Sánchez a una convocatoria tres meses largos después. El todocampista sevillano no juega desde la victoria ante el Fuenlabrada el pasado 21 de diciembre. Aunque lo más probable es que, salvo que el partido esté muy decantado o a favor o en contra, no tenga minutos esta jornada. Mérida AD: Palomares; Felipe Alfonso, Ismael Athuman, Saúl del cerro, Nil Jiménez; Miki Muñoz, Miguel Carvalho, Doncel; Liberto Beltrán, Álvaro Juan y Javi Eslava. - Sevilla Atlético: Alberto Flores; Benavides, Iker Muñoz, Sergio Martínez, Diego Hormigo; Manu Bueno, Dasilva, Bakary Sow, Isra Domínguez; Antonetti y Álvaro. Árbitro: Alejandro Morilla Turrión, del comité navarro.

Estadio y hora: Romano José Fouto, 15.30. La única baja confirmada es la de Raúl Beneit, al que le queda una semana para volver a entrenar con el equipo. Así que, con casi todos disponibles, las únicas dudas volverán a concentrarse en la alineación (quiénes atrás y quiénes en el medio) y en el esquema (si con cuatro atrás o con tres y dos carrileros muy largos). Jesús Galván, técnico sevillista, no podrá contar por su parte con el titular Pablo Rivera, con una luxación de hombro, y tendrá las dudas hasta última hora de Oso y Di Massimo. «La gente ya me lo decía por la calle desde la semana pasada. Sabemos que esta semana es especial por el tema de los niños. Ojalá la lluvia cese y nos deje ser los máximos posibles. Hay ilusión en todos y sabemos que tenemos un partido importante». Palabra de Guilló.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión