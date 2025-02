Más difícil, imposible para el Mérida

Los ánimos del Romano están por los suelos. ¿Quién lo podría imaginar tras la primera parte ante el Linares y el siete de nueve del arranque liguero? El Mérida visita este sábado el Nuevo Arcángel tras cuatro derrotas seguidas y merecidas, con el director deportivo ... en el banquillo y hasta siete bajas y media en la convocatoria. La semana está siendo muy dura, porque aún no hay nuevo entrenador ni se le espera pronto, la sala de espera de la enfermería crece de manera preocupante y no se atisba ni un mísero fragmento de luz al final del túnel.

Para visitar uno de los estadios más difíciles del grupo y medirse a un rival tan talentoso como necesitado por su irregular arranque, David Rocha enumera bajas sustanciales. En defensa, Bonaque está sancionado y José Elo llegará directamente a la concentración tras jugar este viernes con su selección frente a Burkina Faso. Y en el centro del campo, a las ya consabidas de Sandoval, Álvaro Juan y Elejalde, se suman las de Álex Escardó e Ismael Gutiérrez. Además, José Andrés se quedará en Mérida para jugar con el Don Álvaro y sigue sin estar Diego Parras, que aún no se ha recuperado de su microrrotura.

Es decir, sin siete futbolistas de la primera plantilla y con uno que llegará tras un largo viaje y haber jugado un día antes. Para el segundo tiempo, en el banquillo, quedaría un lateral izquierdo y seis chicos del filial y del juvenil: Mateo Prevedini (que acaba de salir de una lesión y jugó tan solo unos minutos el domingo pasado), Pepe Sainz, Dabo y Carvajal del Don Álvaro y Borrella, Raúl Martín y Cupi del División de Honor de juveniles. «Pero vamos a sacar un once competitivo y estamos con ganas y optimismo», repitió en varias ocasiones David Rocha en la previa.

«Les hemos simplificado el mensaje esta semana», continúa explicando el entrenador interino. «Me siento identificado con ellos porque hace dos días yo era futbolista, y sé que lo que más les ayuda en estos momentos, cuando no tienes confianza, es simplificar las cosas, tener las ideas claras y funcionar con automatismos sencillos. Hemos hecho mucho hincapié en competir, en ganar duelos, juntarnos como bloque, tapar mucho juego interior y que crezcamos estando todos de la mano».

Córdoba: Carlos Marín; Albarrán, Carlos García, Gudelj, José Calderón; Recio, Diarrá, Carracedo, Simo, Kike Márquez; y Toril. - Mérida: Palomares; Felipe Alfonso, Acosta, Tomás Bourdal, Raúl Prada; Ben Hamed, Beneit, Padilla; Busi, Akito y Chuma. Árbitro: David Cambronero González, del comité castellanomanchego.

Estadio y hora: El Nuevo Arcángel, 18.00.

Una de las únicas opciones del Mérida, aparte de sufrir juntos, es provocar un partido largo. Porque el Córdoba también llega con dudas: con solo dos puntos más que los emeritenses en la clasificación, afronta el choque tras perder en Algeciras la semana pasada y con tan solo un triunfo en los tres partidos que ha jugado este curso en el Nuevo Arcángel. «Si generamos incertidumbre cada vez que ataquemos, ellos tienen presión y necesidad de ganar. Con la corriente a favor, es un campo difícil para pararlos; pero si las cosas se tuercen, también es un sitio incómodo para ellos».

En el aspecto deportivo, Iván Ania no podrá contar con el mediocentro Álex Sala, sancionado por acumulación, ni con el mediocentro Adri Castellanos, lesionado. «No sabemos lo que nos vamos a encontrar enfrente: su entrenador es la primera vez que entrena. Estaremos a la expectativa pero, sobre todo, concentrados, porque hay que tener respuestas», avisó el técnico verdiblanco en la previa. Ya en pretemporada, en el Romano, ganaron 0-1 en la última jugada del partido.

Mark Heffernan continúa buscando sustituto de Rai en el banquillo. En principio, parece ir para largo, porque todos están convencidos de que David Rocha también se sentará en el banquillo ante el Real Murcia el próximo sábado. «Si viene otro entrenador, encantado. Si no, semana a semana. El tiempo que haga falta estaremos para sumar», opina Rocha de la situación. «Nunca había estado en esta situación, pero soy un echado para adelante. No me da miedo».