El día más feliz del Romano

David Rocha: «El resultado hasta se me ha quedado corto»

Lo que funciona no se toca. Y David Rocha, entrenador del Mérida, salvo la entrada de Damián Canedo por la izquierda en detrimento del sancionado Lluís Llácer, repitió el mismo once que en Valdebebas… y él, por supuesto, nuevamente en la grada delegando en Carlos García, Davo y Juancho Pozo. «He pensado autoexpulsarme otra vez al final del partido para seguir en la grada», bromeaba el técnico del Mérida. «A mí lo que me ha impactado ha sido en el minuto 95, cuando he salido de la cabina, y me he topado con el ruido del Romano. Ese ruido es lo que tienen que generar y ganarse ellos. Este es el camino», repitió en varias ocasiones. «La primera parte ha ido por donde esperábamos. No hemos recibido ninguna ocasión de ellos. Y al final sabíamos que nos iba a tocar sufrir. Con el 2-0 estaban en la lona, pero el gol precedido por una falta les mete de lleno en el partido. Pero en líneas generales, el resultado se me ha quedado corto por las transiciones que hemos tenido en la segunda parte. Se han vaciado en el campo», comentaba el técnico extremeño.