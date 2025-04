Derrota cruel en el 95 para las verdinegras

REDACCIÓN BADAJOZ. Domingo, 10 de diciembre 2023, 08:35 Comenta Compartir

El Cacereño ahonda en su crisis, y por no tener, no tiene si suerte. Tampoco con los colegiados, como se pudo ver este domingo. Las verdinegras cayeron en feudo propio 2-3 ante uno de los rivales más asequibles de la competición, el CE Europa, que anotó el tanto de la victoria en el último minuto del descuento, el 95. Para colmo de males, a las locales se les anuló a Castañeda el que hubiera sido su gol del triunfo a los dos minutos de que comenzara el tiempo extra. De los tres puntos al cero una semana más, lo que no viene nada bien a un equipo que seguirá en plaza de descenso.

Tras un inicio igualado y varios acercamientos de las cacereñas, en el minuto 14 Soya establecía el 1-0 al aprovechar el despeje de la portera catalana, pero pronto igualaría el marcador el Europa, en el 22. La propia Sonya tuvo el 2-1 pero al descanso se llegaría con tablas y un tanto por bando. Tras la reanudación cambiaron las tornas y fue el Europa el que se adelantó en el 54, pero, tras un palo de Angi, ella misma hizo el 2-2. En el descuento nada salió bien y el gol del Europa sí valió para desesperación de la grada.