El debut del Mérida ante el Barakaldo se adelanta un día

R. P. MÉRIDA. Jueves, 21 de agosto 2025, 07:48 Comenta Compartir

En lugar de debutar en Liga el domingo 31 de agosto a las 21.30 horas, el Mérida debutará el sábado 30 a las 19.30 horas ante el Barakaldo en el estadio Romano. Ha sido la opción elegida entre las dos posibilidades que se barajaban: o lunes por la noche o sábado en horario más caluroso.

Al final, atendiendo a la previsión de que no habrá temperaturas tan altas, la Federación ha decidido adelantar el partido un día, pues el domingo no se podía jugar por el Festival de Teatro Clásico y la inauguración de la Feria.