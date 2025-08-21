HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
PRIMERA RFEF

El debut del Mérida ante el Barakaldo se adelanta un día

R. P.

MÉRIDA.

Jueves, 21 de agosto 2025, 07:48

En lugar de debutar en Liga el domingo 31 de agosto a las 21.30 horas, el Mérida debutará el sábado 30 a las 19.30 horas ante el Barakaldo en el estadio Romano. Ha sido la opción elegida entre las dos posibilidades que se barajaban: o lunes por la noche o sábado en horario más caluroso.

Al final, atendiendo a la previsión de que no habrá temperaturas tan altas, la Federación ha decidido adelantar el partido un día, pues el domingo no se podía jugar por el Festival de Teatro Clásico y la inauguración de la Feria.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Feria de la Loza de Elvas 2025: fechas, horarios y programación confirmada
  2. 2 La evolución de las llamas y los trabajos para detenerlas es clave durante la noche
  3. 3 Varios bomberos casi quedan atrapados en Jerte al actuar unos vecinos por su cuenta
  4. 4 Una redada se salda con detenidos e incautación de drogas en las Moreras
  5. 5 Restablecida la circulación en la autovía A-5 tras el corte provisional por un incendio en Escurial
  6. 6 Estopa se arranca a cantar y protagoniza un divertido momento en su pueblo de Badajoz durante las fiestas
  7. 7 Los restos del huracán Erin traerán lluvia a Extremadura este fin de semana
  8. 8 500 efectivos, con 26 medios aéreos, tratan de acabar hoy con el fuego de Jarilla
  9. 9 El alcalde de Jaraíz de la Vera pide perdón por lanzar fuegos artificiales
  10. 10 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El debut del Mérida ante el Barakaldo se adelanta un día