David Rocha: «Nuestra metodología no es nada extraña»

David Rocha se sentará por tercera semana consecutiva en el banquillo del Mérida. A punto ha estado de no hacerlo, pero las negociaciones entre el ... club y uno de los candidatos que más han gustado a dueño y secretaría técnica no han desembocado en acuerdo. «Así que seguimos en la búsqueda», reconocen por el Romano. «Con algunos estamos teniendo conversaciones más avanzadas, pero la decisión se tiene que tomar cuando estemos cien por cien convencidos de que es el técnico adecuado. Y el adecuado es el que tenga la mente abierta para adaptarse a la metodología que el club quiere implantar y que tenga la personalidad y el caché para imponer respeto en el vestuario», puntualizó en la previa David Rocha, que esta semana sí ha estado presente en algunas de esas reuniones.

Nunca hasta la fecha, desde que aterrizó Mark Heffernan en el Romano, se ha explicado en profundidad en qué consiste esa metodología que tanto ha chocado con los entrenadores que se han sentado en este banquillo hasta ahora y que tanto está alargando el proceso de búsqueda actual. David Rocha tranquilizó al respecto a los aficionados emeritenses con unas simples pinceladas: «Lo que queremos implantar nosotros es lo que ya se está haciendo en muchos equipos de Primera División: individualizar la preparación física de los jugadores y mejorar al futbolista con entrenamientos individualizados, no sólo globales, que repercuta en la mejora del equipo».

«Y los entrenadores con los que hemos hablado y les hemos trasladado esta idea lo ven como algo normal y razonable. No es nada extraño. Yo no tengo experiencia como entrenador y la idea de Mark (Heffernan) me ha facilitado mucho el trabajo en la parcela física, que es donde más hincapié hace», continuó explicando el ahora entrenador del Mérida. «Todo el mundo con el que hablamos, lo ve normal. Incluso muchos de ellos, que han tenido experiencia en clubes de superior categoría o en cuerpos técnicos de Primera División, nos dicen que lo que pretendemos nosotros es lo que ya están haciendo muchos equipos en la élite».

Desde el Mérida reconocen que la tardanza en encontrarle un sustituto a Rai es más culpa de ellos que de los propios candidatos. «Me han gustado algunos candidatos. A algunos ya los conocía, pero no sabía cómo trabajaban. Y a pesar del caché y la experiencia que tienen, me ha sorprendido la mentalidad tan abierta que tienen y que vean esta metodología nuestra con tan buenos ojos. Luego está la propia negociación en sí, como con los jugadores, que puede llegar o no a buen puerto. Lo importante es elegir a la persona correcta en todos los sentidos, no solo por la metodología sino también porque sea capaz de convencer al jugador desde el primer día».

Vuelven Beneit y Escardó

La expedición del Mérida viajará el domingo a primera hora hacia Madrid, donde comerá y dormirá la siesta. Regresarán a esa convocatoria Busi, que ya ha cumplido sanción, y Raúl Beneit y Álex Escardó, que podrían tener minutos en la segunda parte. Las únicas bajas para visitar al filial del Atlético serán las del sancionado Tomás Bourdal y los lesionados Álvaro Juan, Ismael Gutiérrez y Diego Parras. El mediocentro entrará ya con el equipo la semana que viene, una vez se encuentra mejor de sus problemas de pubis, y el lateral aún no se encuentra limpio de su última microrrotura y los servicios médicos prefieren ser cuidadosos.