David Rocha: «Mis jugadores se han metido en un problema»

Hace una semana, los siete equipos implicados en la lucha por la permanencia sumaron tan solo 4 de 21 puntos posibles… y sin embargo el ... Mérida, que rascó un empate de Antequera, pasó de cinco a estar a siete puntos de la salvación. Este último fin de semana, en cambio, esos mismos siete equipos han sacado 14 puntos… y aún así el Mérida ha recortado dos: vuelve a estar a cinco puntos de su objetivo. Por eso en la caseta del Romano, más que en las estadísticas, se ciñen a la mejoría del equipo para sumar puntos cuándo, dónde y ante quien sea. Aunque ahora les vengan los dos mejores equipos de la categoría: Castellón e Ibiza.

Porque aunque el reto continúe siendo muy complicado, es cierto que el equipo de David Rocha ha mejorado cuantitativamente. Se intuyó un poquito ante el Atlético B, ya se vio hace una semana en Antequera y se confirmó por completo este domingo en Valdebebas. Hace muy poco, en Alcoy, a principios de año, no le daba para ganar ni para merecerlo ante casi nadie… y ya hoy, al menos, desprende la sensación de poder competirle a cualquiera. Es el camino, competir, si quiere soñar con robarle puntos al primero y al segundo clasificado en las dos próximas semanas.

«Tampoco es que hayamos hecho cosas diferentes», reflexiona el técnico del Mérida al respecto. «Lo que pasa es que traer jugadores en invierno nos ha ayudado a subir el nivel competitivo en el día a día. Hasta ahora venían jugando los mismos porque no había más. A veces íbamos a un partido solo con doce. Y eso se notaba. Ahora tenemos efectivos que compiten durante la semana, y entonces se compite mucho mejor el domingo. El ejemplo es Tomás Bourdal, que venía de dos semanas sin jugar, y como yo les pido que entrenen a muerte que tendrán su premio, tenía que ser justo con él esta semana porque viene entrenando a un nivel altísimo. Ellos son conscientes que cuando hay para elegir lo tienen más difícil para jugar, y tienen que apretar en el día a día. Ahí está la clave».

Dos delanteros

También en que, tras tanto agitar el árbol, el cuerpo técnico ha dado con un dibujo que favorece las cualidades del equipo. Jugar con dos puntas, dos extremos que surtan y tan solo dos futbolistas que sostengan el centro del campo. Este domingo, por primera vez a lo largo del curso, contaba el entrenador del Mérida con dos delanteros puros y los puso de inicio. «Al final, tener a Mizzian y Chuma te da alternativas arriba, más la opción de Iñaki Elejalde, Javi Martín en cualquiera de las posiciones, más cuando estén Sandoval o Álvaro Juan… Nos permiten combinar como lo hemos hecho esta vez, jugando con uno de más referencia y otro más móvil. Sabíamos que la juventud de ellos les podía pasar facturas y que en esos duelos cuerpo a cuerpo podíamos salir ganadores. Por eso queríamos fijar a sus dos centrales con nuestros dos delanteros. Nos hemos encontrado cómodos en esa estructura, sobre todo sin balón».

Sin embargo, por encima de la mejora, de la aportación de los nuevos o del cambio de dibujo, en lo que más incidió David Rocha en la noche de Valdebebas fue en sus jugadores: «Se lo merecían», soltó en reiteradas ocasiones. «Llevábamos muchos partidos cerca de conseguir la victoria, pero nos había faltado ese grado de madurez, de competitividad que hemos tenido hoy, de jugar esos últimos minutos tan bien como lo hemos hecho. Me alegro mucho por ellos, porque es un grupo que trabaja todos los días muy bien aunque los resultados no han acompañado, sin peros... y se lo merecen. Llácer venía sufriendo las últimas semanas porque nos habían hecho daño por su lado, pero se ha apretado los machos y ha hecho un partido de un nivel altísimo. Ahora se han metido en un problema: han mostrado un nivel que todo lo que sea bajarlo de ahí, no nos va a llevar a competir. Y tienen que apretar y seguir manteniendo el nivel».