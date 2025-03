Y David Rocha comió perdices

Medio bailando con su hija Martina en el césped, con una gota empujándole por el lagrimal, tras ser manteado por todos sus jugadores y recibir ... el abrazo de todo su cuerpo técnico y colaboradores. Así terminó su excelsa trayectoria en el banquillo del Mérida David Rocha, que por no perder la rutina cerró la soberbia segunda vuelta ganando. Lo aplaudió y se lo agradeció la grada del Romano, pero no de manera tan tan especial porque esperan y creen que el curso que viene lo volverán a ver, aunque sea en la grada.

«Asumo lo que ha pasado. Me lo olía. Pero estoy triste porque acaba la temporada y nos hemos quedado con ganas de más. El club no me ha propuesto ser director deportivo. No descarto nada, pero aquí estoy muy feliz y contento», soltó en rueda de prensa antes de ser ovacionado por sus compañeros de trabajo y después de volver a ganar.

Porque, por dejarlo por escrito para los anales de la historia, el partido no defraudó a todos aquellos que se temían un partido de ritmo muy bajo a tenor de que ninguno se jugaba nada y del calor que se posaba en el Romano. Pero dentro de esos parámetros, el Mérida se mereció mucho más y sin embargo se fue al descanso perdiendo. El Ceuta, repleto de suplentes salvo el central Danesse, inquietó a Dani Vicente dos veces y las dos veces le castigó. Primero en el 35', tras una buena jugada interior que finalizó Dani Romera definiendo espectacular en el mano a mano escorado a la escuadra contraria, y segundo al filo del descanso, tras otro gran tiro de Carlos Doncell con rosca al triángulo de la portería.

Pero el que mereció más fue el Mérida, y no solo por el penalti que provocó y que marcó Mizzian en el 42', sino por todas las ocasiones clarísimas anteriores que desperdició. Aunque lo mejor de esta primera parte por el cuadro emeritense fueron algunas jugadas de Elejalde, una de ellas maradoniana en el 22'. Lo peor, eso sí, el exceso de individualismo para marcar y agradar en la despedida. Lógico.

Lo de la justicia en el electrónico lo solventó el Mérida en la segunda parte. A la vuelta de los vestuarios, empató Javi Martín, recién incorporado al terreno de juego, marcando su primer gol de la temporada tras una pared con Mizzian en la frontal del área que reventó con la zurda. Y hacia el ecuador, adelantó a los emeritenses por primera vez en el marcador Felipe Alfonso al culminar una buena jugada combinativa de su equipo en la frontal del área.

Y a partir de ahí, debutaron en el Romano Darío Serra, que completó una buena actuación que pudo incluso culminar con un gol de cabeza que se lo sacó el guardameta en el 64', y el juvenil Buje, que jugó los últimos diez minutos en la medular. A pesar de los muchos movimientos y los premios que repartió Rocha entre su plantilla, el Mérida continuó divirtiendo, siendo superior y mereciendo marcharse de la temporada con un marcador más holgado. Porque el Ceuta no pensó en ningún momento en otra cosa que no fuera su partido de playoff del próximo fin de semana. Al menos, eso sí, el equipo cerró el telón como quería su entrenador: decimosegundo y ganando. Merecía que se cumpliese su último deseo.