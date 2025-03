Daniel Tafur, el empresario y jugador de póker que veraneaba en Almendral

Si hay un nombre presente de manera incesante en las tertulias de los aficionados blanquinegros en los últimos días es el de Daniel Tafur Renzi, ... emisor de la oferta de compra de las acciones del Badajoz que ha sido aceptada por Joaquín Parra tras la presión ejercida desde todas las esferas de la entidad pacense.

No es precisamente un actor nuevo en este guion con tantos giros, ya que a través del responsable de los servicios jurídicos del Badajoz, Pepe Reynolds, en septiembre presentó una primera propuesta para hacerse con las riendas del club, tras la precipitación de los acontecimientos por el ingreso en prisión de Parra. Aunque su interés cuenta con un precedente anterior que se remonta a hace dos años, pero en ese momento era Premium Sport quien se encargaba de la gestión. El pasado domingo, este diario desveló que había retirado la última oferta de compra-venta que puso sobre la mesa, aunque manifestó que mantenía su interés por retomar las negociaciones si se daban las circunstancias propicias.

Una de las aristas principales para comprender su irrupción en la órbita del Badajoz son sus raíces extremeñas. Es hijo de José Luis Tafur, director, guionista y productor nacido en Almendral, localidad pacense donde Daniel conserva aún familia y pasaba los veranos de su infancia en los años 80, acudiendo a algunas ediciones del Trofeo Ibérico, lo cual se convirtió en el germen de su cercanía con el equipo blanquinegro.

José Luis Tafur, que falleció en 2012 tras padecer durante 11 años alzhéimer, fue conocido por su papel crucial en el séptimo arte como impulsor de la figura del director José Luis Garci en los 70, cuando aún era un desconocido. Participó en filmes de la primera etapa del cineasta madrileño como 'Solos en la madrugada' y 'Asignatura pendiente', donde formó parte del elenco de actrices la malagueña Fiorella Faltoyano, que atesora una extensa carrera en la gran pantalla y en series televisivas, y con quien contrajo matrimonio José Luis Tafur (se divorciarían más tarde) y tuvieron un hijo, Daniel.

Empresario de 49 años, casado y con dos hijas, Alejandra y Natalia, Daniel Tafur reside en Bermudas, un territorio británico de ultramar en el Atlántico norte, en cuya capital, Hamilton, se ubica la sede de Equilibria Capital Management, entidad que fundó junto a su socio Fabio López Cerón hace una década y que se dedica a la gestión de fondos de inversión de clientes públicos y privados a nivel global.

De 1997 a 2011 fue director ejecutivo en Morgan Stanley, multinacional financiera estadounidense que desarrolla su actividad como banco de inversiones y agente de bolsa. Su formación académica la cursó en The Johns Hopkins University de Baltimore y en The London School of Economics and Political Science.

También es conocido en el ámbito del póquer, siendo asiduo a torneos a nivel internacional como el DeepStack Championship Poker Serie II y el World Series of Poker - WSOP 2021, celebrados en Las Vegas el pasado mes de noviembre y en los que se embolsó unos 23.000 dólares.