Creer o no creer, esa es la cuestión en el Mérida

Esta es la misma previa de siempre. Al menos la misma previa de los últimos partidos. Así que, más allá de datos, estadísticas e información ... de servicio, psicoanalicemos la situación por si sirviera.

Estos jugadores del Mérida ya le ganaron en pretemporada al Recreativo: 2-0 y jugando medianamente bien. Aunque era otro Recre, sin los futbolistas que tiene ahora, y sin tanta presión en la mochila, porque no llevaba diez jornadas sin ganar, le ganó. Estos mismos jugadores. Hace tres meses.

Este equipo empezó jugando muy pero que muy bien al fútbol y luego, con algo de menos fútbol, tiró de competitividad. Y estuvo en playoff y era difícil ganarle. O sea que si es anímico (que lo es), que sepa que no hace mucho sabía jugar y sabía ganar. A equipos de esta misma categoría.

Independientemente de si al equipo le llega o no, de si tiene nivel para la categoría o no, cuántos equipos inferiores han sido capaz de ganar y de tumbar a equipos mejores en Liga, en Copa del Rey (con categorías de por medio) y hasta en partidos de máxima presión y exigencia. El mismo Mérida de cuando Ruano jugaba fue capaz, con muchísimos menos, de ganar y competir con los grandes del fútbol español.

Porque el caso del Mérida, más allá de todas las teorías y teoremas que nacen, crecen y se reproducen en momentos de crisis como este (que si algo debe de pasar dentro del vestuario, que si es un problema de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, que si no cobran, que si...), es un caso deportivo. De simple y llanamente crisis deportiva. Con el presupuesto invertido en plantilla, el objetivo es sufrir para salvarse. Y si las cosas se tuercen mucho y mal (lesiones, bajo rendimiento, mala suerte, cambio de entrenador…), todo desemboca en la gravísima situación actual.

Y por eso ya da igual si son diez jornadas sin ganar, un punto de treinta, cinco de distancia de la salvación, el Recre o el City enfrente, una o seis ausencias en la convocatoria, Ruano sentado o de pie… da igual: tiene que creerse que puede ganar y demostrarlo con hechos durante el partido. Porque, como convienen todos, uno puede ganar o perder, pero jamás con la imagen del último partido.

«Lo del otro día no puede volver a ocurrir, por eso hemos hecho un trabajo de psicología para intentar recuperar y motivar a los jugadores esta semana», desvela Ruano. «Yo creo en la inteligencia emocional: las cosas que te afectan depende de cómo tú te las tomes. Porque lo nuestro, más que otra cosa, es un aspecto mental». Un técnico, el del Mérida, que dejó más titulares en la previa: «Esta situación se está produciendo por muchos factores que no dominamos. Y como no los domino, no puedo hacer nada. Solo me limito a trabajar».

Mérida: Palomares; Felipe Alfonso, Bonaque, Tomás Bourdal, Raúl Prada; Luis Acosta, Ben Hamed, Escardó, Sandoval, Padilla; y Chuma. - Recreativo: Rubén Gálvez; Sergio Díez, Trapero, Serrano, Dani Pinillos; Josiel, David Del Pozo, Iago Díaz, Alcalde, Domínguez; y Caye Quintana. Árbitro: Pedro Eugenio Muñoz Piedra, del comité andaluz.

Estadio y hora: Romano José Fouto, 20.00.

«El fútbol que a mí me gusta no es el que estamos practicando. A mí me gusta hacer cosas que no hemos puesto en práctica porque actualmente no lo podemos hacer». «Tenemos que estar todos juntos, no solo cuerpo técnico y jugadores. El club es de todos. Cuanto más juntos, mucho mejor. Si alguien no quiere estar, es una decisión personal de cada uno».

«Hay jugadores que no tienen competencia, que prácticamente juegan siempre, y lo saben. Es lo que hay si tenemos catorce futbolistas cada partido. No me quejo, simplemente estoy describiendo la realidad».

En principio vuelven a ser bajas Elejalde, Diego Parras y Lluís Llácer, pero «alguna baja más tendremos», adelantó Ruano. En la convocatoria han entrado todos. «Saldremos otra vez con lo que tenemos, prácticamente. No son excusas las bajas, pero te condicionan en las alineaciones y en el transcurso del partido». Veremos si Ruano cambia algo, en el dibujo o de jugadores, a tenor de que lo mismo no le ha funcionado en los tres partidos que lleva en el banquillo del Romano.

El Recreativo, que llega a Mérida tras tres triunfos seguidos y en mitad de la tabla (con un partido menos, el que jugará este miércoles ante el Alcoyano), contará con las bajas de los lesionados Raúl Navas y Manu Galán. Pero el rival, que es importante, es lo menos importante en una situación como esta. Necesita el Mérida ganar, no ya tanto por los puntos, sino como para empezar a creer en sí mismo.