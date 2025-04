Sin cobrar no habrá partido en Almendralejo

Que la situación es límite en el Extremadura se sabe desde hace meses. Desde que el club azulgrana entró en concurso de acreedores voluntario, ... a mediados de febrero de este año, hace ya nueve meses, el Extremadura UD tiene un problema serio. No hay dinero, la inversión del exterior no llega y las deudas con jugadores, cuerpo técnico y trabajadores ha seguido creciendo.

La pasada semana se llegó al punto de que los jugadores tuvieron que ejercer su derecho a huelga y no jugar ante el Deportivo de la Coruña ante las constantes promesas de cobro que nunca se hicieron realidad. Eso desemboca en que esta semana el Extremadura se juegue el todo por el todo, ya que si los futbolistas vuelven a ir a la huelga y no juegan el sábado ante el Calahorra el club almendralejense será expulsado de la competición y descendido automáticamente de categoría.

Y para que el Extremadura dispute el encuentro en el estadio Francisco de la Hera tiene que llegar algún tipo de inversión, ya sea exterior o del propio presidente Manuel Franganillo. El vestuario del conjunto azulgrana tiene claro que sin cobrar no va a jugar tampoco este fin de semana y que ejercerán su derecho a huelga.

Los jugadores, que sienten cómo la solución a la problemática azulgrana se estanca y no ven cambios en su situación desde hace meses, creen que ya han aguantado mucho tiempo entrenando y jugando sin cobrar y que no merecen el trato que están recibiendo.

El propio capitán del Extremadura, Kike Márquez, confirmó en los micrófonos de Radiogolex que la plantilla no va a disputar el partido ante el Calahorra de este próximo fin de semana sin cobrar antes las nóminas atrasadas.

Además, Kike Márquez añadió que el presidente del club azulgrana ya sabe que los jugadores no van a presentarse al partido en Almendralejo y que van a ejercer su derecho a huelga si no cobran las mensualidades pendientes. «Los jugadores no vamos a jugar ante el Calahorra si no llega antes el dinero. Ya lo sabe el presidente», manifestó el capitán del Extremadura UD.

El equipo de Manuel Mosquera continúa entrenando en la Ciudad Deportiva de Almendralejo a la espera de noticias que cambien la situación. La sanción del partido por perdido y la retirada de tres puntos por su incomparecencia en Riazor se conocerá este miércoles una vez se reúna Competición y una vez confirmada los azulgranas estarán en antepenúltima posición, a tres puntos de la salvación, que la marcaría ahora el Talavera. Los de Manuel Mosquera trabajan día a día sin saber si el fin de semana van a poder competir, con toda la incertidumbre que eso provoca. Los jugadores esperan un movimiento por parte de la directiva para decidir si jugar o no el sábado.

Familias afectadas

Los jugadores y el cuerpo técnico del Extremadura no son los únicos afectados por la mala situación económica del club durante los últimos meses. Los trabajadores y sus familias también están pasando por momentos complicados.

En las redes sociales se creó esta semana un perfil para denunciar las dificultades que atraviesan las familias de jugadores y trabajadores desde hace varios meses. «Somos aquellos que nos levantamos cada día sin esperanza, para los que han acabado las semanas claves, el dinero inminente y las falsas promesas incumplidas», publicó en Twitter la cuenta en cuestión que quiere dar visibilidad a todo lo que está detrás del vestuario del Extremadura en estos duros momentos.

Por eso lanzan una petición de apoyo y solución para un problema que llevan viviendo mucho tiempo en Almendralejo con la situación del club. «Necesitamos que deis voz a nuestro sufrimiento, que pare ya esta agonía que nos inunda desde hace ya un año, necesitamos respirar, necesitamos seguir viviendo», sentencian desde la cuenta los afectados por la mala situación del club.