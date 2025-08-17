Cobos sobre el VAR de Primera RFEF: «Se le complica más la vida al árbitro»

M. Gª Garrido Badajoz Domingo, 17 de agosto 2025, 20:44 | Actualizado 21:18h. Comenta Compartir

Era un secreto a voces y hace unos días la Federación Española de Fútbol lo oficializó de manera definitiva. La Primera RFEF contará con un nuevo sistema de videoarbitraje, aunque será una versión 'sui generis' con algunas diferencias respecto al implantado en categorías profesionales. Se trata de una herramienta que se encuentra en fase de ensayo por parte de la FIFA y la IFAB y que ya se ha utilizado en torneos internacionales de categorías inferiores a nivel de selecciones.

Una de las diferencias en cuanto al VAR convencional es que serán los entrenadores de los equipos contendientes los que deberán solicitar las revisiones de acciones polémicas. Serán aquellas en las que existan dudas sobre goles, penaltis, tarjetas rojas directas y posibles confusiones en la identidad de un infractor. Pero no habrá un equipo arbitral que se encargue de escudriñar en vídeo lo que acontece en el transcurso de los encuentros. Cada equipo poseerá dos solicitudes de revisión por partido y si el trencilla corrige su decisión tras recurrir al visionado, el club que pidió la verificación no perderá esa opción. En las proximidades del terreno de juego se dispondrán unos monitores donde se procederá a las correspondientes comprobaciones.

Su irrupción ha generado un acalorado debate con opiniones muy contrapuestas, no en vano, algunos no han tardado en definirlo como el VAR 'low cost' (de bajo coste). Este sábado, Julio Cobos, entrenador del Cacereño, que logró el ascenso a la categoría de bronce la pasada campaña y está encuadrado en el grupo 1, no se mordió la lengua y fue tajante sobre esta nueva revolución tecnológica con implicaciones directas en el desarrollo del juego. «Creo que se le complica más la vida a los árbitros», sentenció abiertamente, «y me genera muchas dudas», añadía el preparador de Valdehornillos. Sus reticencias van orientadas, sobre todo, al procedimiento a la hora de alertar a los colegiados y el escaso tiempo de reacción tras el lance, ya que deberá ser instantáneo y sin posibilidad de dar marcha atrás.

Los entrenadores entregarán una tarjeta al cuarto árbitro de manera inmediata para que este inste a que se pare el choque y se proceda al chequeo. Pero deberá ser un proceso muy ágil, porque en caso de que el balón vuelva a rodar, se esfumará la oportunidad de examinar la jugada en cuestión. Y ese es uno de los principales hándicap que Julio Cobos detecta en este sistema, «tienes que parar la jugada muy rápido, no vas a tener tiempo para poder pasar la cartulina al árbitro, no sé cómo va a funcionar».

El técnico del bloque verdiblanco no ocultó su preocupación y ante la incertidumbre que suscita esta innovación comentó que «va a haber muchas suspicacias». En esta línea, lanzaba algún interrogante sobre ciertas incógnitas que se abren, «¿los árbitros te van a pitar igual mientras tienes las dos opciones de reclamar o cambian cuando ya no las tienes?».