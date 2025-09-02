Cobos ya tiene armado su nuevo Cacereño

R. H. Badajoz Martes, 2 de septiembre 2025, 20:13 Comenta Compartir

Julio Cobos ya tiene a todos sus caballeros templarios que defenderán la Orden del Decano en su estreno en Primera RFEF. El Cacereño cumple con el plan previsto y completaba su plantilla de 22 jugadores con las últimas incorporaciones de Rubén Valdera y Diego Guti, aunque Francis Bordallo cuenta uno más. «Para nosotros seguimos siendo 23 porque no nos olvidamos de Marchena. Fue un contratiempo deportivo y también económico», apuntaba el director deportivo.

Diego Guti (Adeje, Tenerife, 2000) es un mediocentro que jugó la campaña pasada en el Atlético Paso canario y se une al nuevo proyecto del Cacereño con la ilusión de seguir creciendo. «He dado un gran paso en mi carrera. Desde que me llegó la noticia pensaba que si saliera esa posibilidad iba a ser muy feliz y la verdad que muy contento de poder estar aquí».

Guti ya ha podido conocer los métodos de Cobos en los entrenamientos y se mostró encantado con sus compañeros. «Muy bien, muy intenso, se nota el nivel y la calidad de los jugadores. Espero un buen año», expuso.

Rubén Valdera (Bollullos del Condado, Huelva, 2003) es un lateral derecho que procede del filial del Oviedo con el que ha conseguido el ascenso, además de ser convocado con el primer equipo que también subió a Primera, y tiene experiencia en Segunda RFEF en las filas del Estepona. También remarca la gran oportunidad que le brinda el Cacereño. «Llegar a un club como este es ilusionante». A pesar de aterrizar con la temporada comenzada, el defensa onubense se siente preparado para la visita de este sábado al Arenas. «He tenido poco verano al tener el playoff con el primer equipo y llego en buena forma física, me encuentro bastante bien y para lo que necesite el míster», señaló Valdera.